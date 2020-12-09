Байден официально представил Ллойда Остина на пост главы Пентагона

Избранный президент США Джо Байден официально представил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны. Если кандидатура отставного генерала будет утверждена Конгрессом, то он станет первым в истории США темнокожим главой Пентагона.

Согласно закону, глава Пентагона должен находиться в отставке семь лет, чтобы претендовать на этот пост. 67-летний Остин вышел на пенсию в 2016 году. Это означает, что ему потребуется разрешение от обеих палат Конгресса. Ранее подобное разрешение получил первый министр обороны президента Дональда Трампа Джеймс Мэттис.

У Остина репутация замкнутого человека, на протяжении своей сорокалетней карьеры избегавшего внимания общественности, пишут американские СМИ. В его послужном списке – пост главы Центрального командования вооруженных сил, контролирующего войска США на Ближнем Востоке.

Байден призвал как можно скорее утвердить кандидатуру Остина. По словам избранного президента, это "тот человек, который нужен в данный момент".

Критики решения Байдена считают, что назначение главой Пентагона недавно ушедшего в отставку генерала – это наихудший сигнал.

В ближайшее время Байден пообещал представить кабинет, отражающий, по его словам, многообразие Америки. В частности, ожидается, что пост секретаря казначейства впервые займёт женщина – Джанет Йелле, а Алехандро Майоркас станет первым иммигрантом, возглавившим министерство внутренней безопасности США.