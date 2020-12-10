Федеральная торговая комиссия США и штаты подали иски против Facebook

Федеральная торговая комиссия США и прокуроры 46 американских штатов и двух округов подали иски к компании Facebook, обвинив её в подавлении конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства.

В сообщении регуляторы говорится, что Facebook "незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети", путем приобретения "перспективных конкурентов".

Федеральная комиссия по торговле просит суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем запрашивать одобрение подобных сделок.

Представители Facebook в ответ заявили, что правительство наказывает успешно работающий бизнес, напомнив, что именно ФТК несколько лет назад выдала компании разрешение на покупку Instagram и WhatsApp. Компания инвестировала миллионы долларов, чтобы сделать эти сервисы успешными, и готова защищаться в суде.

За последние 15 лет Facebook поглотил, помимо Instagram и WhatsApp, примерно 70 компаний. За Instagram компания заплатила в 2012 году один миллиард долларов. На тот момент у приложения для публикации фотографий и коротких видеороликов было около 30 миллионов пользователей, и оно не приносило дохода. Сейчас им пользуются более миллиарда человек по всему миру. Несколько лет спустя Facebook приобрел мессенджер WhatsApp за 19 миллиардов долларов.

Избранный президент Джо Байден ранее заявлял о необходимости рассмотреть возможное разукрупнение технологических гигантов. Байден назвал главу компании Facebook Марка Цукерберга "настоящей проблемой".

Цукерберг ранее обещал, что обе компании будут работать независимо друг от друга, однако с годами все три сервиса интегрировались между собой. Теперь пользователи могут связывать свои учетные записи и обмениваться контентом на всех платформах, принадлежащих Facebook. Столь тесная интеграция может затруднить разделение бизнеса Facebook.