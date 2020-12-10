Активистку арестовали на 10 суток за комментарий о "ментах"

Суд в Красноярске арестовал местную жительницу Наталью Подоляк на 10 суток за комментарий "о ментах" в соцсети к публикации о задержаниях за "нарушение карантина". Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила сама активистка сразу после суда. Её увезли в изолятор временного содержания.

Суд признал Подоляк виновной по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, сославшись на экспертизу, в которой говорится, что "менты" - это социальная группа. При этом прокурор просил в качестве наказания штраф.

Речь идет о публикации 9 апреля. Пользователь фейсбука Александр Павлов выложил фото с описанием: "Ментовской беспредел. Первые задержания за нарушение карантина [из-за эпидемии коронавируса]. Власть устроила террор". Подоляк написала комментарий: "Менты - ******** [уроды], и государство наше тоже, раз допускает такое по отношению к своему народу. Нельзя так не уважать людей и их право на свободу передвижения".