Активистку арестовали на 10 суток за комментарий о "ментах"

Суд в Красноярске арестовал местную жительницу Наталью Подоляк на 10 суток за комментарий "о ментах" в соцсети к публикации о задержаниях за "нарушение карантина". Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила сама активистка сразу после суда. Её увезли в изолятор временного содержания.
Суд признал Подоляк виновной по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, сославшись на экспертизу, в которой говорится, что "менты" - это социальная группа. При этом прокурор просил в качестве наказания штраф.
Речь идет о публикации 9 апреля. Пользователь фейсбука Александр Павлов выложил фото с описанием: "Ментовской беспредел. Первые задержания за нарушение карантина [из-за эпидемии коронавируса]. Власть устроила террор". Подоляк написала комментарий: "Менты - ******** [уроды], и государство наше тоже, раз допускает такое по отношению к своему народу. Нельзя так не уважать людей и их право на свободу передвижения".
- В июле Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Подоляк на штраф за якобы нападение на полицейского на акции "Он нам не царь". Она задела ногой сотрудника МВД, чтобы обратить его внимание на человека, которому стало плохо, это и было расценено как нападение. Её приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей и выплате компенсации морального вреда в 20 тысяч рублей полицейскому Дмитрию Данилову.
- Ранее Наталья Подоляк работала доцентом кафедры физической культуры Сибирского федерального университета, её общий стаж работы по специальности более 20 лет. После суда вуз контракт с ней не продлил.
- 5 мая 2018 года во многих городах России состоялись акции протеста "Он нам не царь" против четвертого президентского срока Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1597 человек.
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