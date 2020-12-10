Владелец крымско-татарского канала ATR приговорён к 19 годам колонии

Верховный суд аннексированного Россией Крыма в четверг заочно приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова по обвинению в организации подрыва линии электропередач на юге Украины в 2015 году, что привело к блэкауту на полуострове и ущербу на 2 миллиарда рублей.

Приговор вынесен заочно, поскольку Ислямов последние годы живет на Украине и находится в розыске в России, сообщает "Интерфакс".

Российские власти обвиняли Ислямова по трем статьям: в создании незаконного вооружённого формирования, публичных призывах к экстремизму и в диверсии.

Прения по делу завершились неделю назад: прокурор запросил 19 лет колонии строгого режима, защита требовала вынести оправдательный приговор и просила суд отказать в удовлетворении заявленных гражданских исков на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Ислямов считает дело политически мотивированным и вызванным его неприятием аннексии Крыма. Адвокат Ислямова Николай Полозов заявил в прениях, что обвинение не предоставило никаких реальных доказательств вины подсудимого.