Власть отнимает у пожилых право на жизнь?

В России за последние сутки выявлено 27 927 новых случаев заражения коронавирусом Это данные оперативного штаба. Это на 1737 случаев больше, чем днем ранее. Умерли за сутки 562 человека, всего с начала эпидемии 45 280 человек по тем же данным оперштаба.

Профессор Яков Миркин бьет в набат: «Осенью в России резко подскочила смертность. … В Москве в октябре смертность была на 30% выше прошлогодней, в Петербурге – на 37%. За 2020 год можем потерять на 150- 200 тыс. человеческих жизней больше, чем ждала статистика.

Кто уходит, прежде всего? Старшее поколение. В Европе, после глубоких локдаунов весной, произошел переход к «управляемой пандемии». Экономику - не закрываем, а пандемию удерживаем на таком уровне, чтобы не наступил коллапс в госпиталях. Волна выше – вводим ограничения, ниже – сразу снимаем их, а потом снова вводим. И далее – по кругу. Ждем вакцинации. А так - каждый пусть решает сам, как себя вести. Заболеете – будем лечить. Тот же подход у нас. Никто уже не пытается пандемию «задушить». И тогда проясняется человеческий смысл происходящего. Мы жертвуем старшим поколением. Жертвуем теми, кто слабее и болен».

Кремль пожертвует пожилыми во время второй волны эпидемии? Альтернативу обсуждают экономист Яков Миркин, демограф Алексей Ракша.

Ведет передачу Михаил Соколов.