"Левада": рейтинг Путина у молодежи упал за год почти в два раза

Рейтинг Владимира Путина сохраняется на докарантинном уровне — если бы выборы президента России состоялись в ближайшие выходные, за него были бы готовы проголосовать 39% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", пишут "Открытые медиа". В декабре 2019 года за Путина были готовы проголосовать 38% россиян.
За год доля избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, готовых голосовать за Путина, снизилась с 36% до 20%. У людей в возрасте от 40 до 54 лет симпатии к действующему президенту наоборот выросли с 31% до 39%. Возрастные группы от 25 до 39 лет и от 55 лет стабильны в своих предпочтениях. Как и год назад, 30% и 51% из них соответственно готовы проголосовать за Путина.
- Ухудшение отношения к Путину среди молодых — тренд, который социологи наблюдают на протяжении последних двух лет, но в последние месяцы он проявился особенно ярко, говорит замдиректора "Левада-центра" Денис Волков. По его словам, в течение лета социологи фиксировали значительное падение как рейтинга главы государства, так и общей оценки ситуации. Осенью показатели вернулись на докарантинный уровень.
- На протяжении долгих лет, вплоть до последнего времени, рейтинг Путина среди молодежи был выше, чем в остальных возрастных группах, но затем он резко пошёл вниз, отмечает политолог Аббас Галлямов. Эксперт объясняет это изменением президентского образа. Поначалу тот воспринимался не столько как оплот существующей системы, сколько как бунтарь, восставший сначала против сложившегося в стране "олигархического" порядка, затем — против глобальной американоцентричной миросистемы. Постепенно это восприятие изменилось.
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