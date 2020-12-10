В Госдуму России внесен законопроект, позволяющий засекречивать данные сотрудников правоохранительных органов, контролирующих организаций, судей и их близких. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента. Законопроект позволяет скрывать сведения об имуществе сотрудников Росгвардии, ФСИН, ФСБ, СВР, налоговиков, сотрудников Счётной палаты, Росфинмониторинга, работников контрольных органов Администрации президента. По мнению его авторов, распространившаяся практика публикации об обстоятельствах частной жизни сотрудников этих органов и военных "негативно влияет на осуществление ими своих полномочий".

Законопроект в Госдуму внесли депутаты от "Единой России" Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин. К моменту публикации получить комментарии по поводу деталей документа не удалось. Дмитрий Савельев, по словам его помощницы, находится в командировке и для прессы недоступен. Дмитрий Вяткин ответил Радио Свобода, что ему "неудобно разговаривать".

Сейчас запрет на распространение данных об имуществе силовиков, судей и чиновников может быть введён, если существует угроза их безопасности. Законопроект позволяет делать это по решению руководителей ведомств, в исключительных случаях запрет может быть распространён и на неопределённый круг "иных лиц".

О том, для чего принимается и чьи интересы защищает новый законопроект, Радио Свобода рассказал руководитель Центра антикоррупционных расследований партии "Яблоко" Алексей Карнаухов:

Власти придумывают новые способы скрывать информацию о чиновниках

– Это делают люди, которым есть что скрывать. Это тренд продолжается не первый год. Уже принят закон, по которому скрывается имущество лиц, находящихся под госохраной ФСО. Он принят личным решением Путина, действует, и как раз по нему вместо собственника в реестре недвижимости могут вписать что-то вроде "физическое лицо" или "Российская Федерация". Эта тенденция развивается, власти придумывают новые способы скрывать информацию о чиновниках. Естественно, цель этого законопроекта – не в том, чтобы защитить людей, которым угрожает опасность, или защитить личную жизнь каких-то конкретных персон. Его цель – просто оградить чиновников, которым есть что скрывать и которые, судя по всему, являются коррупционерами. Потому что нормальное честное государство, которое работает в интересах своих граждан, не боится прозрачности.



– От кого они пытаются засекретить эти данные? От исследователей-антикоррупционеров? От обычных граждан? Чего они опасаются?

Они, скорее всего, не заработали на подобные вещи честным трудом

– Конечно, у них есть опасения, что гражданское общество, некоммерческие организации, которые занимаются противодействием коррупции, журналисты-расследователи будут публиковать информацию об имуществе конкретных чиновников. К примеру, недавно мы выяснили, что у соавтора поправок к Конституции Талии Хабриевой есть недвижимость в Швейцарии и роскошный особняк в Подмосковье, и рассказали об этом. Естественно, это имело резонанс. Так или иначе, эти расследования привлекают внимание общества, потому что это несправедливо, это ненормально, когда люди, получающие зарплату из бюджета, имеют подобные роскошные активы. И мы понимаем, что они, скорее всего, не заработали на подобные вещи честным трудом. Вряд ли толчок к принятию этого законопроекта дало какое-то конкретное расследование, их было немало в последние годы. Но если посмотреть на пояснительную записку к этому законопроекту, там черным по белому написано: запретить несанкционированные публикации информации о персональной жизни чиновников. Государство начинает охранять персональную жизнь чиновников вместо того, чтобы соблюдать Конституцию и защищать персональную жизнь обычных людей.

– Как это работает? Вот они принимают этот закон. Это же не значит, что антикоррупционные расследования прекратятся.

Никто не прекратит заниматься расследованиями

– Мне кажется, ими движет страх. Естественно, мы не прекратим делать расследования, "Трансперенси Интернешнл", ФБК, журналисты, никто не прекратит заниматься расследованиями. Наоборот, чем больше они пытаются скрыть информацию, тем больше мы будем делать расследований. Значит, им есть что скрывать. Новый механизм заключается только в том, что начинают вводить санкции, создавать какие-то правовые последствия для людей, которые публикуют расследования. Несмотря на все принятые за последнее время нормы, все попытки скрыть информацию, у них это не получится. Информация все равно будет публиковаться, – уверен руководитель Центра антикоррупционных расследований партии "Яблоко" Алексей Карнаухов.



"Открытые медиа" со ссылкой на источники сообщают, что законопроект внесли в Госдуму из-за событий в Беларуси, где после разгонов протестных митингов началась общественная кампания по деанонимизации силовиков.

Заместитель директора "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов полагает, что эта версия похожа на правду:

Все операторы государственных баз данных могут получить запрос на удаление сведений

– Авторы законопроекта предлагают внести изменения в четыре закона. Речь идет о повышении уровня конфиденциальности и возможности закрытия сведений о целой плеяде публичных должностных лиц, начиная от судейского корпуса и прокуроров и кончая силовиками. Это касается не только данных из реестра недвижимого имущества, но и сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, реестра индивидуальных предпринимателей, реестра банкротств. То есть потенциально все операторы государственных баз данных могут получить запрос на удаление сведений об этих лицах. Почему это происходит? Это происходит, в частности, потому что в неформальных беседах авторы законопроекта поясняют: посмотрите на Беларусь, там данные силовиков утекли в публичное пространство. Там были опубликованы целые списки силовиков. И вот этот законопроект – реакция на события, которые происходят, в том числе, в соседних странах.

– Это только из-за событий в Беларуси?

Люди будут получать эти сведения другими способами

– Есть еще один аспект – это большое количество антикоррупционных журналистских расследований, которые касаются имущества и других активов силовиков. Разумеется, представителям этой группы это тоже не нравится. Принятие законопроекта – это один из формальных поводов для того, чтобы избежать таких вот расследований. Но общественный интерес никуда не уйдет, люди будут получать эти сведения любыми другими способами, будут использовать свои каналы получения информации, свои источники, инсайдеров и так далее. Конечно, формально это затруднит работу журналистов и экспертов, которые занимаются таким форматом общественных или журналистских расследований, но она все равно будет продолжена, – уверен заместитель директора "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов.