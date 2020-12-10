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Нидерланды заподозрили в шпионаже и высылают двух российских дипломатов

Офис AIVD

Нидерланды объявили о высылке двух российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже в секторе высоких технологий.

Об этом говорится в сообщении национального управления разведки и безопасности AIVD.

По его сведениям, один из дипломатов, работая на российскую Службу внешней разведки (СВР), собирал информацию, которая связана с наукой и технологиями. "СВР развивала контакты с людьми, имеющими доступ к чувствительной информации в хай-тек-секторе", – утверждает нидерландская спецслужба. Также в её сообщении говорится, что многие из интересовавших россиян сведений об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях связаны как с гражданским, так и военным применением.

Имена дипломатов при этом не называются.

Агентство Reuters в связи с заявлением AIVD пишет, что в 2018 году власти Нидерландов предотвратили попытку агентов российской разведки путём хакерской атаки получить доступ к данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), офис которой расположен в Гааге.

В посольстве России в Гааге в ответ на заявление AIVD сказали, что Нидерланды не предоставили Москве никаких доказательств противоправных действий со стороны россиян.

Россия адекватно ответит на высылку из Нидерландов российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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