В Калининграде присяжные оправдали врачей по делу об убийстве ребенка

В Калининграде коллегия присяжных оправдала врача-неонатолога Элину Сушкевич и исполняющую обязанности главврача роддома №4 Елену Белую по делу об убийстве младенца. Об этом сообщает Север.Реалии.
Из вердикта присяжных следует, что вина медиков в убийстве новорожденного не доказана. Решение не было единогласным. Трое из восьми присяжных посчитали врачей виновными. В последнем слове Сушкевич и Белая заявили, что не признают себя виновными.
По версии следствия, в ноябре 2018 года главврач роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного, а реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич ввела ребенку смертельную дозу магния.
- В конце ноября почти полторы тысячи медиков из двадцати российских регионов подписались под обращением президенту России в поддержку врачей. Текст обращения был размещен в социальных сетях. Его авторы сравнили дело Сушкевич и Белой с "делом врачей" 1953 года. А также вспомнили резонансные врачебные дела - гематолога Елены Мисюриной, педиатра Любови Яровиковой, главврача роддома Марины Сармосян.
- В поддержку Сушкевич и Белой в интернете была создана петиция, в которой медики и родители требовали прекратить преследование. Петиция набрала свыше 247 тысяч подписей.
- Суд отклонил участие в процессе большинства экспертов со стороны защиты. Ведущие медики России на пресс-конференции заявили, что считают Сушкевич и Белую невиновными.
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