В Калининграде присяжные оправдали врачей по делу об убийстве ребенка

В Калининграде коллегия присяжных оправдала врача-неонатолога Элину Сушкевич и исполняющую обязанности главврача роддома №4 Елену Белую по делу об убийстве младенца. Об этом сообщает Север.Реалии.

Из вердикта присяжных следует, что вина медиков в убийстве новорожденного не доказана. Решение не было единогласным. Трое из восьми присяжных посчитали врачей виновными. В последнем слове Сушкевич и Белая заявили, что не признают себя виновными.

По версии следствия, в ноябре 2018 года главврач роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного, а реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич ввела ребенку смертельную дозу магния.