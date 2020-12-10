В Москве наградили лауреатов национальной премии "Лавровая ветвь"

В Москве 10 декабря состоялось вручение XXI Национальной премии "Лавровая ветвь".

В связи с ограничениями из-за коронавируса церемония прошла в закрытом режиме. В ней участвовали только номинанты, президент премии режиссёр Виталий Манский и ведущая, журналист Радио Свобода, Елена Фанайлова.

В категории "Лучший арт-фильм" награда присуждена ленте "Тени твоего детства" режиссёра Михаила Горобчука. В номинации "Лучший кинофильм" победила работа "Катя и Вася идут в школу" Юлии Вишневецкой. Приз за "Лучший телефильм" получила работа "Жизнь человека. Последнее интервью" режиссёра Сергея Карпова.

Также лауреатами стали: "Остров Буромского" Ольги Стефановой – в категории "Лучший научно-популярный, просветительский фильм"; "Штетл" Кати Устиновой - номинация "Лучший дебют"; Российский государственный архив кинофотодокументов и его директор Наталья Александровна Калантарова получили премию За вклад в кинолетопись в 2020 году.

"Лавровая ветвь" - российская премия в области неигрового кино и телевидения. Она вручается с 2000-го года.

В нынешнем году в шорт-лист претендентов на награду вошёл фильм Нади Захаровой "Окраина. Карантин". Он был отобран в категории "Лучший арт-фильм". Лента была снята для документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни". Этот проект рассказывает истории людей разных судеб и убеждений – жителей больших городов и заброшенных деревень в России.