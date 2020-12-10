Смертность в России почти на 10% превысила прошлогодние показатели

За десять месяцев текущего года смертность в России на 9,7% превысила показатели аналогичного периода в прошлом году. Данные озвучила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. Она отметила, что по итогам ноября и декабря ожидается дальнейший рост показателя смертности.

Также вице-премьер озвучила данные о количестве умерших россиян с подтверждённым коронавирусом с апреля по октябрь. Со слов Голиковой, в этот период скончались 78 тысяч 247 таких граждан. Это расходится с данными Росстата, согласно которому с апреля по октябрь от коронавирусной инфекции умерли 55,6 тысячи человек.

В ноябре сообщалось, что официальная статистика оперативного штаба по борьбе с коронавирусом смертности от этой болезни в несколько раз расходится с показателем избыточной смертности, и что с апреля по октябрь в России умерли на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет.