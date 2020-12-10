В ЕС решили продлить санкции против Москвы из-за конфликта в Донбассе

Лидеры стран ЕС на совещании 10 декабря одобрили продление еще на полгода экономических санкций в отношении России, введённых за роль Москвы в конфликте на востоке Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировали в четверг других участников саммита о том, как продвигается процесс урегулирования в Донбассе в рамках "нормандского формата". Париж и Берлин входят в "нормандскую четвёрку" наряду с Киевом и Москвой. Макрон и Меркель рекомендовали собеседникам продлить санкции, сославшись на отсутствие заметного прогресса в диалоге, сообщили Радио Свободная Европа/Радио Свобода дипломаты, знакомые с ситуацией.

Последний "нормандский саммит" проводился в декабре 2019-го года во французской столице, а до этого – в октябре 2016-го года.

Впервые санкции были одобрены в июле 2014-го года, после аннексии Россией Крыма и на фоне обвинений в адрес Москвы об оказании военной поддержки воюющим в Донбассе сепаратистам.

С тех пор экономические санкции продлеваются каждые шесть месяцев.

Послы Евросоюза официально пролонгируют ограничительные меры в отношении России в ближайшую неделю. Санкции затрагивают финансовую, энергетическую и оборонную сферы.

За годы конфликта на востоке Украины погибли более 13200 человек. Москва отрицает обвинения в оказании поддержки сепаратистам на государственном уровне, а присоединение Крыма называет восстановлением исторической справедливости.