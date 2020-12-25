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Время Свободы: Дело по звонку в дверь отравителя. Любовь Соболь обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища

Время Свободы: Дело по звонку в дверь отравителя. Любовь Соболь обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища
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Время Свободы: Дело по звонку в дверь отравителя. Любовь Соболь обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища

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Против юриста ФБК Любови Соболь возбуждено уголовное дело за то, что она звонила в дверь квартиры предполагаемого отравителя Алексея Навального***Эксперт Центра Горчакова и ее супруг приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в сотрудничестве с иностранной разведкой***Европейский Союз и Великобритания успели до Нового года заключить соглашение об экономическом взаимодействии после Брекзита

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