Чудеса, тигренок и стихи. Дед Мороз в жизни и на празднике

Образ Деда Мороза, главного новогоднего персонажа, за последние несколько веков претерпел в России большие изменения. Корни его – в славянском сказочном фольклоре, где он фигурирует как "Студенец" или "Трескунец", волшебный помощник, даритель для хорошего сказочного героя.

Снежную морозную зиму земледельцы связывали с хорошим будущим урожаем, поэтому существовал обряд "кликанья мороза": на Святки и в Чистый четверг его зазывали на трапезу, угощали блинами и кутьей, просили не приходить летом, чтобы не портить урожай.

Образ рождественского деда, приносящего детям подарки, подобно Санта Клаусу на Западе, начал складываться в 1860-е годы, а окончательно оформился лишь к началу XX века.

В Советском Союзе Дед Мороз вместе со всеми прочими рождественскими традициями подвергся гонениям: все это было попросту запрещено в 1929 году. Большевики сочли, что советским детям не нужна подобная ерунда, а тем более – связанная со старорежимным религиозным праздником, и строго следили за тем, чтобы никаких елок не было. Только через семь лет, в канун 1936 года, праздник вернулся в страну вместе с Дедом Морозом, елкой и подарками.

В современной России существует несколько историй, связанных с этим новогодним персонажем. В середине 90-х годов возник проект "Сказочная Лапландия — владения Деда Мороза", по которому резиденция волшебного деда располагалась в Чунозерской усадьбе. С 1998 года существует государственный туристический проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза", ныне уже довольно прилично раскрученный. Есть и московская усадьба Мороза, которая с 2008 года является бюджетным учреждением. Получается, что этот старинный образ вполне освоен и интегрирован в эклектичную официальную российскую культуру.

В преддверии Нового года Радио Свобода не с официальным, а самодеятельным Дедом Морозом, поэтом, шоуменом, а в прошлом – профессиональным журналистом. Свои выступления на новогодних корпоративах он обычно начинает так:

Здесь, в России, каждый пес

Знает, кто я: Дед Мороз!

Ну, а там, где Микки Маус,

Называют Санта Клаус.

Этого рождественского Деда зовут Александр Струнин.

– Обычно Деда Мороза играют артисты. Я тоже поддержал эту традицию, – рассказывает Александр. – Впервые надел красную шубу в спектакле "Двенадцать месяцев" еще в школе, в театральной студии Дома Пионеров: изображал один из зимних месяцев. А когда я вернулся из армии, подруга попросила меня заменить в их детском садике Деда Мороза, который совсем спился (пьяный Дед Мороз и тогда был, и сейчас остался очень популярным поводом для шуток и анекдотов). Я туда пришел, мне выдали шубу и прочий реквизит. В этом детском саду была старенькая женщина-музработник. Отыграли мы с ней первую елку, а она и говорит: "Александр Владимирович, больше никогда ни с кем не буду работать, кроме вас: я наконец-то увидела настоящего Дедушку Мороза!". Вот с тех пор так эта шуба ко мне и приросла (смеется).

Помню, по две-три футболки приходилось брать с собой в детские сады и менять их по ходу действа: там же елки потоком идут, но несколько раз в день, а шубы тогда были допотопные, тяжелые, трудно в них скакать-то, к тому же в садиках жарко. Детям хорошо: они в легких костюмах зайчиков и снежинок, а Дед Мороз-то в шубе… Ну, со временем появились более легкие шубы, и сейчас у меня их несколько, на все случаи жизни.

– Интересно: кто такой для вас Дед Мороз, точнее, кто вы сами для себя в этом образе?

– Конечно, волшебник! Маленькие дети ведь верят в сказку, в волшебство. Да что там, и взрослые, бывает, верят! А я всегда смеюсь:

Какой Дед Мороз настоящий?

Который чудотворящий

И стихоговорящий!

В течение всего года я коплю всякие чудеса, необычные игрушки, а под Новый год показываю их детям. Когда выезжаю за рубеж, обязательно посещаю там всякие магазинчики, где торгуют чудесами. Мой волшебный посох полон чудес, я их постепенно оттуда извлекаю и демонстрирую. Например, у меня есть такая свечка: дунешь на нее раз – она загорается, дунешь еще раз – гаснет. А можно не дуть, а просто крикнуть: "Свечка, гори!" – и она горит! Там же, в посохе, прячется маленький символ года: сейчас там Крыса, а скоро будет Бык. Есть волшебный синий фонарь, серебряная монета с золотой поковкой: я всем присутствующим на елке даю ее потереть, чтобы притянуть к себе богатство. Деды Морозы обычно приходят в сапогах или в валенках, а я прихожу на оленях. У меня есть огромные красивые американские башмаки, и я к ним приделал оленьи головы. Есть волшебный ларец с механизмом от старинных часов, он играет очень красивую мелодию. В этом ларце танцует на зеркале маленькая елочка. К ней приделан магнитик, и в варежке у меня тоже магнитик: вожу рукавицей – вот она и танцует. Есть у меня и волшебная шапка со смешными ушами, на ней и глаза вращаются, и бубенчики звенят, и поет она на двух языках: русском и английском. Под шубой у меня обычно еще надета курточка Санта-Клауса, так что и в него я могу превращаться.

Я показываю всякие фокусы. В любое время могу устроить бой курантов: это такие китайские шарики, которые издают похожий звук, а если куранты звонят не вовремя, говорю, что это баба Яга напутала. Есть, конечно, и волшебная палочка – это авторучка для писания стихов. Когда меня приглашают к ребенку, я каждому пишу стишок, в котором обыгрываю его имя, фамилию, название улицы, где он живет, год рождения и все его таланты, если он занимается, скажем, каким-нибудь спортом, рисует или музицирует. Читаю этот стишок под елочкой.

– А когда вы начали писать стихи?

– В ранней юности. К моменту поступления на вечернее отделение журфака МГУ у меня уже было несколько тетрадей стихов и даже публикации в газете "Пограничник на Тихом Океане" (я служил три года в морских частях погранвойск на Дальнем Востоке). Я даже зарабатывал стихами одно время в 90-е, когда было совсем трудно. Давал в "Вечорке" объявление:

Услуга избранному кругу –

Стихи любимой или другу,

На дни рождения детей,

На свадьбу или юбилей.

Мне заказывали стихи на разные темы, и я их честно писал. Чего только не заказывали! Однажды позвонила женщина: я, говорит, кулинар, хочу, чтобы моя дочка тоже научилась готовить – можете написать стихи о том, как варить борщ, ведь в стихах ей легче будет запомнить? И я написал. Как-то раз позвонил человек, заказал стихи. Мне сразу показалось, что он в этой теме поднаторел. На следующий день я прочитал ему готовый стих по телефону, он просил вставить еще две строфы о том-то и о том-то. Через пятнадцать минут я прочитал ему новый вариант. Он говорит: ты с компьютером, что ли, работаешь? А компьютеров-то тогда еще толком и не было. Отвечаю: в каком-то смысле – да, только компьютер у меня в голове. Он: честно признаюсь, я занимаюсь тем же бизнесом, но монтирую стихи из готовых блоков. И есть еще одна коллега – давайте встретимся втроем? И вот мы встречаемся в кафе. Приходит красивая молодая женщина, достает из сумочки листок и читает довольно примитивный стишок, в котором упрекает меня в том, что я слишком низко оцениваю свои стихотворные услуги, сбивая, таким образом, и им цену. Я тут же взял салфетку и за минуту написал ответ:

Моя родная поэтесса!

Я не нарушил политеса

Своих собратьев по перу

Тем, что недорого беру.

"Стихов злаченые рогожи"

Я оценил бы подороже,

Но ведь тогда – закон суров –

Лишатся нищие стихов!

И тут оба поняли, что они мне не конкуренты.

Всю технику, которая стоит у нас дома, я выиграл в разных творческих конкурсах, в том числе и поэтических. Выиграв первую стиральную машину, написал такое четверостишие:

Нынче каждый паразит

Складно в рифму говорит,

Но не каждый паразит

Получает "Индезит"!

– Как дальше развивалась ваша карьера Деда Мороза?

– Вскоре после первой елки в детском садике мне подарили красную шубу из букле. А теперь у меня уже есть современные, шикарные, расшитые золотом шубы. Я даже на всякий случай закончил Университет Дедов Морозов! В 90-е годы этих дедов у нас в стране решили прибрать к рукам, даже университет создали (бесплатно, кстати, обучали). В течение нескольких месяцев нам читали лекции. На курсах, кстати, я встретил свою преподавательницу с журфака, которая там подрабатывала. Нам, конечно же, рассказывали, что родина Деда Мороза в Великом Устюге, но я в это не поверил и никогда туда не ездил. Мне кажется более правильным вести род Деда Мороза от Санта Клауса, то есть Святого Николая Чудотворца. В житии этого святого есть такое чудо: он бросил ночью в открытое окно кошель с деньгами, чтобы помочь многодетной семье, которую выселяли с квартиры. Вот от этого кошелька и произошел мешок Деда Мороза с подарками. В общем, обучение в университете Дедов Морозов не дало мне почти ничего нового: я и сам уже много чего об этом знал. Там по окончании выдавали удостоверение Деда Мороза, а я за ним даже не поехал. У меня уже было одно, я на Арбате купил такую шуточную "корочку" и иногда смеха ради ее предъявлял.

Обычно перед Новым годом я давал объявление в газетах:

Дед Мороз придет едва ли,

Раз его не заказали.

Что же делать, как же быть?

Надо срочно позвонить! –

и дальше шел мой телефон.

Когда дочки были маленькие (у нас с женой их три), я, конечно, бывал Дедом Морозом у себя дома. Однажды спрятался в холодильнике и вылез оттуда под бой курантов: девчонкам очень понравилось! А когда они немного подросли, стали у меня Снегурочками (сейчас уже и внучка помогает), даже ссорились из-за того, кто пойдет со мной "снегурить" и кому достанется больше "снегурения"! И я им честно отдавал половину своих гонораров. Дочкам все это страшно нравилось, они до сих пор вспоминают, как было здорово. Дочки, кстати, были вполне профессиональными Снегурочками, оно же у меня талантливые: танцевали, пели, с ансамблем "Росинка" объехали всю Россию и даже за границей бывали.

А в этом году из-за пандемии коронавируса я даже и рекламу не давал. Если только пригласят какие-нибудь старые знакомые... Ну, и, понятно, буду соблюдать все необходимые предосторожности.

– Наверняка с вами случались забавные истории – расскажите.

– О, их было множество! Как-то перед началом года Тигра меня разыскал Виктор Зуйков с киностудии "Мосфильм", который заведовал там настоящим зоопарком: все волки, собаки и прочие животные, которые снимаются в фильмах, это его живность. Он пригласил меня ходить с ним по разным организациям, поздравлять людей с Новым годом. А еще с нами ходил тигренок, уже довольно приличного размера, подросток. И вот я в костюме Деда Мороза еду с ними в машине: за рулем хозяйка тигренка, Зуйков рядом с ней, а сам зверь сидит со мной на заднем сиденье и грызет огромные кости. Мы опаздываем, летим на большой скорости, а тут еще и входим в крутой поворот. И в этот момент наш тигренок встает на задние лапы и сзади обнимает свою хозяйку, закрывая ей лапами глаза! А она же держит руль, руки-то у нее заняты! Пришлось мне эти лапы отрывать. В другой раз наш тигренок в ресторане обнял за ноги одну дамочку и в клочья порвал ей колготки. Она ужасно расстроилась, а я тут же выдал стихотворный экспромт о том, что теперь ей будет весь год везти, поскольку тигр ее благословил.

Однажды меня на несколько дней пригласили в магазин "Икеа". И там были дети из детдома. А у меня на посохе был такой шарик: когда я стукал посохом об землю, этот шарик падал с посоха, ударялся об землю и загорался, я его подносил к елке, и она тоже загоралась. И вот в "Икее" я стукнул посохом, этот шарик ударился об пол, подпрыгнул вверх и попал в бокал с шампанским воспитательницы, которая пришла с детьми, и всю ее облил щампанским! Дети просто повалились со смеху! Они-то решили, что я это сделал нарочно.

Был трогательный случай. На елке один мальчик мне вдруг говорит: "Дедушка, хочешь конфетку?" – и протягивает ее мне. Я так растрогался! Дед Мороз – это же такой персонаж, с которого все только тянут, просят: дай то, дай это, а ему-то самому никто ничего не дает!

Один раз было вообще очень смешно. Дело было летом, я приехал с дачи, шел по Москве: за спиной рюкзак, в руках сумки, борода длинная, седая, но никакого костюма – футболка и джинсы. И вдруг мне наперерез выезжает малыш на трехколесном велосипедике и кричит: "Дед Мороз, я тебя узнал!". Я чуть не упал…

С бородой, кстати, было много забавных историй. Я ее обычно к Новому году отпускал подлиннее и старался выбелить. В 2002 году пошел с этой целью в парикмахерскую, мне там бороду чем-то намазали, завернули в какую-то фольгу… Потом снимают эту фольгу, и я вдруг вижу, что борода не белая, а красная! Нет, говорю, так не пойдет, давайте обратно. Парикмахерша, как могла, пыталась вернуть все обратно, но в результате борода у меня получилась всех цветов радуги (Киса Воробьянинов с его усами отдыхает). А в тот год я менял паспорт, и пришлось мне эту бороду там запечатлеть, хорошо хоть фото черно-белое!

В 1998 году, после того как рухнул рубль, я перед Новым годом был на корпоративе в газете "Московский комсомолец", понижал там доллар при помощи своего волшебства, подарил Гусеву смешную рюмочку в виде гуся.

Во второй половине 80-х Малахов (он тогда еще работал на ОРТ) под Новый год пригласил меня в эфир: собрал в программе всяких необычных Дедов Морозов. Один из них, например, был верхолазом и входил в квартиры к детям исключительно через окно. Другой (какой-то богатый человек) приехал на коне, весь затянутый в кожу, и с ним сразу три Снегурочки. А третий ходил с таким посохом… Помните, были старинные туалеты: длинная труба, а наверху бачок с цепочкой для спуска воды? Вот он из этой конструкции сделал себе посох, покрасил его серебряной краской и приходил, опираясь на этот бачок. А потом он всем желающим надевал этот бачок на голову и бил по нему палкой, то есть голова человека оказывалась внутри нудящего "колокола": такой вот своеобразный подарок.

– Шоу с Дедом Морозом – это исключительно новогодняя история. В остальное время вы, очевидно, зарабатываете чем-то иным?

– Я давно уже на пенсии. Большую часть жизни работал журналистом. Где я только по молодости не трудился: в заводских многотиражках, в ДОСААФовском журнале "Военное знание"… Потом попал в журнал "Советский Союз" и почти 30 лет проработал там редактором, пока страна не развалилась и журнал вместе с ней. Вел там три страны: Финляндию, Италию и Японию, но сам никогда в них не бывал – за рубеж нас тогда не пускали. Писал о дружбе с этими странами.

И вот в 1991 году я совершенно неожиданно оказался на улице! А у меня к тому времени уже были дети. Во весь рост встал вопрос трудоустройства. И совершенно неожиданно возникла вполне безумная идея. У меня была морская свинка, я иногда выгуливал ее на травке на Патриарших прудах (жил неподалеку). И вот однажды незнакомая пожилая женщина, увидев мою живность, говорит: "Ой, а мне такая свинка в свое время предсказала судьбу!". На деревенской ярмарке свинка вытащила предсказание, что жених ждет ее в Москве, – она пулей понеслась в Москву и вскоре вышла там замуж. И я подумал: может, и вправду заняться гаданием? Тем более, что в последнее время у меня сами собой начали писаться короткие стихи-предсказания:

Общаясь с мудрецом, ты обретаешь разум.

Якшаешься с глупцом – все потеряешь разом.

Или:

Пускай тобой повержен враг любой,

Всего важней победа над собой.

Или:

Вот тянут двое – и порвется нить.

Один уступит – можно сохранить.

Как видите, это такая афористичная дидактика. Но все дело было в толковании: видишь человека, считываешь его и толкуешь. Я ведь был уже немолод, имел большой жизненный опыт. И вот я посадил свинку в красивый стеклянный домик, написал на бумажках коротенькие стихотворения, свернул их в свитки, каждый перевязал зеленой травинкой. Свинка, вынимая один из свитков, с удовольствием съедала травинку, и он разворачивался.

Начинать было трудно. Я же вышел на улицу – надо было иметь в виду, что будешь общаться и с бандитами, и с милицией. Под всеми ветрами и дождями стоял я возле ближайшего к дому "Макдональдса" – на углу Пушкинской площади. Стал подходить народ: а сколько стоит? Я никогда не назначал цену, говорил: деньги кладите вон туда, под шляпу. Кладите, говорю, щедрой рукой – будете со щедрой судьбой. Клали в основном мелочь, народ-то у нас был небогатый, это же начало девяностых. Но некоторые платили побольше, и так уже можно было прожить.

Один раз подходят ко мне два серьезных бандюка, и еще один в стороне стоит. Говорят: мужик, делиться надо! Я отвечаю: ну, смотри… Не боишься, что я делиться начну? Начинаю делиться! И изобразил сумасшедшего шамана:

Колесо Фортуны верть:

Вправо – слава! Влево – смерть!

Кто у гадателя возьмет,

На свете долго не живет!

Он у судьбы украл…

Тут они говорят: всё, мы поняли, поняли… И ушли.

И милиция подходила, и с ней я научился договариваться, хотя один раз даже в отделение меня забрали.

Стихотворные предсказания были вполне обтекаемые, универсальные, и там никогда не было негатива, ведь в основном все это предназначалось для того, чтобы улучшить людям настроение. Но иногда происходили интересные вещи: предскажешь, например, человеку "внезапное счастье", а у него все плохо, он не верит. И вдруг через неделю прибегает с вытаращенными глазами: сбылось!

Некоторые говорили: вы издеваетесь над свинкой, это жестокое обращение с животными! А я отвечал: да вы завидовать должны моей свинке! Вот у вас есть офис в центре Москвы? А у нее есть. Эти животные называются "норковые", им не нужен простор. Это вам, сколько ни дай, хоть десять квартир, хоть целый замок, все будет мало. А ей нужна тесная норка, чтобы она боками чувствовала: и здесь нет врагов, и здесь нет. Ей хорошо в этом маленьком домике-офисе. И зарплата у нее в "зеленых" (ну, то есть в травинках) – да это ж просто мечта!

И вот эта волшебная морская свинка (то есть, конечно, уже не она сама, а ее потомки) до сих пор со мной работает, в том числе и на Новый год приходит вместе с Дедом Морозом в гости к детям и на корпоративы к взрослым, вытаскивает из ящичка веселые новогодние предсказания.

– Что вы пожелаете посетителям сайта Радио Свобода в новом, 2021 году?

– Прежде всего – здоровья, что очень важно в наших нынешних условиях, со всеми этими коронавирусными делами. А вообще, к каждому Новому году я пишу стихотворный гороскоп, делаю приблизительное переложение в стихах китайского гороскопа. У меня там всегда только хорошие вещи: не хочу никого программировать на плохое. Приведу вам в качестве пожелания отрывок о грядущем годе Быка.

Сулит Восток, что повезет

Упрямым по природе,

Тем, кто своим путем идет,

Не поддаваясь моде.

Будь пахарем своей мечты,

Беги путей неправых,

Быки не терпят суеты,

Не ищут лавров славы.

Кто ищет вне себя врага

И выбрал путь греховный,

Постигнет, что не зря рога

Быку вручил Верховный.

Победы меч не принесет,

Не терпит Бык корриды,

Звереет, если кровь течет,

И не простит обиды.

А вообще, живи, не трусь

И будь всегда здоровым!

С бычиным годом, божья Русь

И с Рождеством Христовым!