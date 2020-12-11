Байден и Харрис стали "людьми года" по версии Time

Американский журнал Time признал "людьми года" победивших на выборах в США кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и в вице-президенты - Камалу Харрис. Их фотография появится на обложке журнала, который выбирает человека года с 1927 года.

В коротком списке претендентов на титул были также действующий президент, проигравший на выборах Байдену, Дональд Трамп, а также медики, борющиеся с эпидемией коронавируса, и участники массовых протестов за расовую справедливость под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение".

"Кандидатуры Байдена и Харрис вошли в историю" - написала редакция Time в твиттере.

В редакционной статье издание пишет, что Байден и Харрис удостоились титула "людей года" за то, что "изменили американскую историю", показав, что "силы сопереживания мощнее, чем ярость разделения".

Байден стал самым пожилым избранным президентом США в истории, а Харрис - первой женщиной - избранным вице-президентом. В первоначальной номинации на титул "человека года" Байден упоминался один, без Харрис.

В 2016 году "человеком года" по версии Time стал одержавший тогда победу на выборах Трамп.

Редакция подчёркивает, что титул "человек года" не обязательно означает, что этот человек изменил мир к лучшему или что сама редакция поддерживает его действия. В прошлом "людьми года" становились и Адольф Гитлер с Иосифом Сталиным, а в 2017 году - Владимир Путин.

Ранее Time вышел с обложкой с перечёркнутыми цифрами 2020 - журнал признал нынешний год худшим в истории США. Обложка отсылает к историческим обложкам Time с перечёркнутыми фотографиями Гитлера и Усамы бин Ладена.