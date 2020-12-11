В США поддержали экстренное использование вакцины Pfizer/BioNTech

В США специализированный комитет управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов поддержал экстренное использование вакцины от коронавируса разработки компаний Pfizer и BioNTech.

Как отмечают американские СМИ, с рекомендацией комитета управление, скорее всего, выдаст окончательное согласие на использование препарата уже в пятницу или в субботу.

На первом этапе вакцинации во все штаты власти отправят около шести с половиной миллионов доз вакцины. В первую очередь будут привиты медики, работающие с пациентами с COVID-19.

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