Зарегистрированная дневная смертность от ковида в России впервые превысила 600 человек и составила 613, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Данные штаба обычно отличаются от итоговых в 2-3 раза в меньшую сторону и в разы отличаются от фиксируемой демографами избыточной смертности.

За сутки в России зарегистрированы 28 585 новых больных с коронавирусом нового типа, всего по состоянию на 11 декабря болеют 491 978 человек. Во многих крупных городах заканчиваются больничные койки, сообщают их власти, в ряде регионов жители жалуются на фактическую парализацию работы медицинской системы.

С начала пандемии заболели 2 597 711 человек. Умерли — не меньше 46 тысяч. За апрель-октябрь в России умерло на 156 тысяч человек больше, чем в среднем за последние 5 лет. Смертность выросла на 20 процентов. Многие демографы отмечают, что большую часть этих смертей можно связать с коронавирусом нового типа.