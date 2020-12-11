В Ленинградской области депутат заподозрен в краже рельсов

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении муниципального депутата от партии "Единая Россия" Евгения Будаева и его товарища по имени Шамиль. Их подозревают в покушении на кражу железнодорожных рельсов. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте. Внимание на это обратила редакция Север.Реалии.

По данным следствия, 40-летний Будаев и 35-летний Шамиль распилили и пытались загрузить в машину рельс, который они нашли в лесополосе на перегоне "Лебяжье - Краснофлотск" в Ломоносовском районе области. РЖД оценила стоимость похищенного в 15 тысяч рублей.