В Ленинградской области депутат заподозрен в краже рельсов

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении муниципального депутата от партии "Единая Россия" Евгения Будаева и его товарища по имени Шамиль. Их подозревают в покушении на кражу железнодорожных рельсов. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте. Внимание на это обратила редакция Север.Реалии.
По данным следствия, 40-летний Будаев и 35-летний Шамиль распилили и пытались загрузить в машину рельс, который они нашли в лесополосе на перегоне "Лебяжье - Краснофлотск" в Ломоносовском районе области. РЖД оценила стоимость похищенного в 15 тысяч рублей.
- Депутат был задержали 7 декабря на месте, где он распиливал рельс. Интернет-изданию 47news Будаев рассказал, что рельс ему нужен был, чтобы сделать подъездной путь к пилораме.
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