ЕС принял решение расширить санкции против Турции

Европейский союз решил расширить санкции против Турции из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье. Об этом представитель главы Евросовета Баренд Лейтс написал в твиттере, опубликовав документ, который был принят по итогам саммита ЕС.

Комментируя это решение, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз больше не будет мириться с "дестабилизирующими действиями" Анкары, передаёт Reuters. По данным агентства, новые ограничения коснутся ряда турецких граждан и организаций. Обсуждение более серьезных мер отложено до марта. Источник во французском правительстве назвал происходящее "ответом на ухудшение ситуации" с Анкарой.

Греческая сторона высказала разочарование из-за недостаточно жестких, по ее мнению, шагов в отношении Турции. В Афинах настаивают на масштабных санкциях против турецкой экономики в целом. В своём видеообращении, сделанном перед саммитом, премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что "на карту поставлено доверие к Европейскому Союзу".

В заявлении, распространенном в пятницу, Министерство иностранных дел Турции назвало подход Брюсселя "предвзятым и незаконным".

Санкционный режим стал следствием конфликта, возникшего из-за проведения Турцией разведки месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон. В Анкаре настаивают, что спорный регион является частью турецкого континентального шельфа или же входит в зону интересов турков-киприотов, самопровозглашённую республику которых Турция официально признаёт.

Главный вопрос, который был решён на саммите ЕС - одобрение бюджета на ближайшие годы и создания фонда восстановления после пандемии. По этим вопросам был достигнут компромисс.