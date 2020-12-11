20-летняя дочь Кадырова займётся дошкольным образованием в Грозном

Хадижат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, назначена на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного. Об этом в пятницу сообщил глава парламента республики Магомед Даудов на своей странице в инстаграме. На публикацию чиновника обратил внимание Кавказ.Реалии.
Кадыровой – 20 лет, ранее сообщалось, что её старшая сестра Айшат была назначена замминистра культуры республики.
В Чечне на руководящие должности нередко назначаются родственники Кадырова. Так, в ноябре руководителем администрации главы и правительства республики стал 28-летний Хас-Магомед Кадыров – четвероюродный брат главы Чечни.
- В октябре новым заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Чеченской республике стал Висита Кадыров – приемный брат Рамзана Кадырова.
- В марте на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи и родных Рамзан Кадыров заявил: "Мне не стыдно, если я отвечаю за свой народ, за республику, и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства? Меня это мало волнует".
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