20-летняя дочь Кадырова займётся дошкольным образованием в Грозном

Хадижат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, назначена на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного. Об этом в пятницу сообщил глава парламента республики Магомед Даудов на своей странице в инстаграме. На публикацию чиновника обратил внимание Кавказ.Реалии.

Кадыровой – 20 лет, ранее сообщалось, что её старшая сестра Айшат была назначена замминистра культуры республики.

В Чечне на руководящие должности нередко назначаются родственники Кадырова. Так, в ноябре руководителем администрации главы и правительства республики стал 28-летний Хас-Магомед Кадыров – четвероюродный брат главы Чечни.