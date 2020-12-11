В Минске задержан журналист "Настоящего времени" Роман Васюкович

В аэропорту Минска в пятницу вечером был задержан корреспондент телеканала "Настоящее время" в Беларуси Роман Васюкович.

Об этом редакции канала сообщил сам Васюкович, который возвращался из рабочей командировки в Киев.

По словам журналиста, сотрудники пограничной службы изъяли у него ноутбук и документы, не объясняя причин своих действий. О задержании стало известно около 22:00 по минскому времени. Спустя примерно полчаса журналист перестал выходить на связь.

Пограничная служба Беларуси комментариев пока не предоставила.

В августе нынешнего года из Беларуси депортировали трех сотрудников "Настоящего Времени" - Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Они приехали освещать события, связанные с президентскими выборами в стране. Власти запретили им въезд в страну на 10 лет.

С вечера 9 августа, когда в Беларуси завершилось голосование на выборах главы государства, в стране продолжаются массовые протесты против объявленной властями победы Александра Лукашенко. За несколько месяцев были задержаны тысячи участников выступлений, сотни пострадали. Многие, побывавшие в СИЗО, рассказывали о пытках и издевательствах.

Среди задержанных периодически оказываются и сотрудники СМИ. В ноябре 10 суток административного ареста получил журналист Белорусской службы Радио Свобода Игорь Карней.