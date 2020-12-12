США одобрили для использования первую вакцину от COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США приняло решение разрешить в срочном порядке массовое использование вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, разработанной американской корпорация Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация начнётся в течение суток.

До конца этого года планируется провести вакцинацию 2,9 миллиона человек. Эффективность препарата оценивается в 95 процентов. Решения о приоритетах иммунизации принимают отдельные штаты. Однако ожидается, что первыми прививку получат медики и пожилые люди, живущие в домах престарелых, сообщает "Голос Америки".

Министерство здравоохранения США заявило, что вакцинирование по всей стране будет начато в начале следующей недели. Пандемия коронавируса нанесла стране серьёзный урон, заболели почти 15,9 миллиона человек, умерли, по состоянию на утро субботы, 296 тысяч. Это больше, чем страна потеряла во времена войны во Вьетнаме, в Первой мировой войне или на Тихоокеанском фронте во Вторую мировую.