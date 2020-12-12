Число заболевших ковидом в России превысило 2,6 миллиона

Число заболевших коронавирусом нового типа в России с начала пандемии превысило 2,6 миллиона и составило 2 625 848, свидетельствует официальная статистика оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. За сутки болезнь диагностирована у 28 137 человек.

26 118 за сутки выздоровели, как минимум 560 — умерли. Всего за год в России умерли, по данным оперативного штаба, 46 453 человек. Статистика Росстата даёт значительно более высокую оценку. А избыточная смертность в стране с начала года превысила 120 тысяч, многие демографы уверены, что большая часть этих случаев связаны с пандемией.

Накануне заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев выразил надежду, что пандемия в России пойдёт на спад к середине 2021 года. Он связывает это с анонсированным началом массовой вакцинации, передавал ТАСС.

Вакцинация российским препаратом "Спутник-V" неделю назад началась в Москве, вскоре она должна быть развёрнута в других регионах. В городе были открыты 70 пунктов вакцинации, по словам мэра Сергея Собянина в эфире канала "Россия-24", за первые 5 дней привились более 6000 тысяч человек. То есть за день на одном пункте прививается около 17 человек. При сохранении такого темпа, все совершеннолетние жители Москвы будут привиты примерно за 18 лет.