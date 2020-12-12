Суд в Липецкой области оштрафовал местного жителя за выложенный в социальной сети "ВКонтакте" фрагмент эпизода американского сатирического мультсериала "Южный парк". 24-летний Сергей Кораблин признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики.

В октябре 2010 года Кораблин опубликовал отрывок из седьмой серии первого сезона мультсериала, — рассказывает "МБХ медиа". В ней один из персонажей мультфильма — Эрик Картман — приходит в школу в хэллоуинском костюме бывшего лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера. На правой руке у него надета нарукавная повязка со свастикой.

Кораблёв признал вину и заявил, что опубликовал видео, "не придавая значения содержанию изображения". Первый сезон "Южного парка" вышел в 1997 году и многократно показывался по российским телеканалам.

В феврале 2020 года Госдума приняла законопроект, отменяющий административную ответственность за использование нацистской или экстремистской символики в произведениях науки, литературы и искусства.