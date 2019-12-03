В Самаре с памятника разрубающему свастику мечу убрали свастику

Администрация Красноглинского района Самары в ходе реконструкции убрала свастику с памятника, посвящённого ветеранам Второй мировой войны, опасаясь закона о пропаганде нацизма. Об этом пишет городское издание "Другой город".
Монумент Славы был установлен на окраине Самары в 1975 году работниками Куйбышевского моторного завода. Он изображал восьмиметровый меч, клинок которого разрубает свастику, вместо рукоятки меча – развевающаяся георгиевская лента. После реконструкции мяч с георгиевской лентой пронзает улицу, названную в честь большевика Сергея Лазо.
В администрации Красноглинского района журналистам сообщили, что свастика была убрана специально. Чиновники ссылаются на действовавшее в момент реконструкции памятника российское законодательство, запрещающее демонстрацию нацисткой атрибутики.
Через две недели после открытия обновлённого монумента, депутаты Госдумы единогласно приняли закон, разрешающий демонстрировать свастику при условии, что к идеологии нацизма формируется негативное отношение.
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