В Иркутске активисты "похоронили" российскую Конституцию

В Иркутске активисты движения "Новая Россия. Свободная страна" в День Конституции России устроили "похороны" главного закона страны. В центре города они создали инсталляцию "Мемориал скорби". Напротив здания областного правительства активисты повесили баннер и поставили траурную корзину, на лентах которой были написаны годы действия прежней редакции Конституции – 1993-2020.
Один из авторов акции Павел Харитоненко заявил корреспонденту Сибирь.Реалии, что в России на сегодняшний день "просто нет" Конституции. Установленный активистами "мемориал" простоял около десяти минут, после чего появилась полиция. Баннер и цветы убрали.
23 июня, накануне голосования по поправкам в Конституцию России на этом же месте Павел Харитоненко размещал баннер "Сменяемой должна быть власть, а не Конституция!". После этого ему выписали два штрафа: от администрации города – за нарушения правил благоустройства и по решению местного суда – за нарушение режима самоизоляции. Общая сумма штрафов составила три тысячи рублей.
- В январе 2020 года президент России Владимир Путин инициировал внесение изменений в Конституцию страны. Законопроект, в том числе, обнулял президентские сроки главы государства, что позволяет ему снова баллотироваться и оставаться у власти до 2036 года.
- Голосование проводилось с 25 июня по 1 июля. Некоторые представители российской оппозиции призывали бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие выступали за то, чтобы прийти на участки и проголосовать против.
- Центральная избирательная комиссия 2 июля объявила об обработке 100% протоколов голосования по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92%, против выступили 21,27%. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию страны. Они вступили в силу 4 июля.
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