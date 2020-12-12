В Иркутске активисты "похоронили" российскую Конституцию

В Иркутске активисты движения "Новая Россия. Свободная страна" в День Конституции России устроили "похороны" главного закона страны. В центре города они создали инсталляцию "Мемориал скорби". Напротив здания областного правительства активисты повесили баннер и поставили траурную корзину, на лентах которой были написаны годы действия прежней редакции Конституции – 1993-2020.



Один из авторов акции Павел Харитоненко заявил корреспонденту Сибирь.Реалии, что в России на сегодняшний день "просто нет" Конституции. Установленный активистами "мемориал" простоял около десяти минут, после чего появилась полиция. Баннер и цветы убрали.

23 июня, накануне голосования по поправкам в Конституцию России на этом же месте Павел Харитоненко размещал баннер "Сменяемой должна быть власть, а не Конституция!". После этого ему выписали два штрафа: от администрации города – за нарушения правил благоустройства и по решению местного суда – за нарушение режима самоизоляции. Общая сумма штрафов составила три тысячи рублей.