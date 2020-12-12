Перемирие между Азербайджаном и Арменией нарушено впервые с 10 ноября

Режим прекращения огня нарушен в Нагорном Карабахе – впервые с момента подписания 10 ноября соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией при участии России.

Соглашением было предусмотрено, что Армения передаст Азербайджану оставшиеся оккупированные территории, прилегающие к Нагорному Карабаху. Условиями соглашения определялось, что в регионе будут развёрнуты российские миротворческие силы. Президент России Владимир Путин заявил, что достигнутое соглашение должно создать условия для долгосрочного урегулирования.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Армении, 12 декабря азербайджанская сторона начала наступательные действия на юге Карабаха "в направлении селений Хин Таглар и Хцаберд.

Как сообщило Радио Азатутюн (Армянская служба Радио Свобода) со ссылкой на Министерство обороны Армении, 12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении селений Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе. Минобороны Армении заявило, что подразделения Армии обороны самопровозглашённого Нагорного Карабаха "принимают адекватные меры". Ранее в субботу карабахские военные источники сообщили, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении.

Армия обороны Карабаха опровергла распространенную в азербайджанских СМИ информацию о якобы предпринятой армянскими силами вооруженной провокации на Гадрутском участке и ранении азербайджанского военнослужащего.

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