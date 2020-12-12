В Карабахе произошла перестрелка азербайджанских и армянских военных

В Нагорном Карабахе в пятницу 11 декабря произошло боевое столкновение между солдатами азербайджанской армии и военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Минобороны непризнанной республики.

Армянская сторона утверждает, что азербайджанские военные напали на один из их блокпостов. Сообщается о трёх раненных со стороны Нагорно-Карабахской республики.

9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, в регионе размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану – в эксклав Нахичевань.