В Карабахе произошла перестрелка азербайджанских и армянских военных

В Нагорном Карабахе в пятницу 11 декабря произошло боевое столкновение между солдатами азербайджанской армии и военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Минобороны непризнанной республики.
Армянская сторона утверждает, что азербайджанские военные напали на один из их блокпостов. Сообщается о трёх раненных со стороны Нагорно-Карабахской республики.
9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, в регионе размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану – в эксклав Нахичевань.
- Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца 80-х годов. Тогда власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада Советского Союза в регионе начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики не признана ни одной страной мира.
- Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
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