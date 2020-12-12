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Грани времени

Новые тайны Владимира Путина. Кто сливает компромат? | Грани времени с Мумином Шакировым

Новые тайны Владимира Путина. Кто сливает компромат? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Новые тайны Владимира Путина. Кто сливает компромат? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Тайные сделки бывшего зятя Путина. История одного слива • Кто он, второй человек в стране: консильери президента или влиятельный медиа магнат? • Питерские рестораторы против силовиков Беглова. Новый год без баров и туристов? • Лукашенко закрывает наземные границы. Белорусский замок диктатора

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экспертом в сфере противодействия коррупции и председателем совета «Трансперенси интернешнл – Россия» Еленой Панфиловой и белорусским политологом Дмитрием Болкунцом. Репортажи Ивана Воронина, Алены Вершининой и Антона Гуськова.​
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