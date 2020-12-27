Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Похождения графа Италийского

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Похождения графа Италийского
Embed
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Похождения графа Италийского

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

Итальянский поход Александра Суворова глазами итальянцев. Для нас Суворов - герой. А для местных жителей? Какую память о себе оставила русская армия образца 1799 года? Рассказывает историк Михаил Талалай.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG