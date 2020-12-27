Поверх барьеров с Иваном Толстым. Похождения графа Италийского

Итальянский поход Александра Суворова глазами итальянцев. Для нас Суворов - герой. А для местных жителей? Какую память о себе оставила русская армия образца 1799 года? Рассказывает историк Михаил Талалай.
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