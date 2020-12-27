Фанайлова: Вавилон Москва. Будущее. Галицийский дневник

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Будущее: разговор в декабре 2004 года. Галицийский дневник: фестиваль Бруно Шульца в Дрогобыче.
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