Переговоры ЕС с Великобританией приблизились к завершению

13 декабря – последние день переговоров Великобритании и ЕС об условиях выхода из Евросоюза. В субботу переговоры продолжались до глубокой ночи, однако сколько-нибудь существенно сблизить свои позиции стороны не смогли.

Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как отмечает Би-би-си, ранее условились, что переговоры должны закончиться не позднее воскресенья.

В Лондоне настаивают, что соглашение с Брюсселем должно быть "честным и отражать официальную позицию Великобритании, суть которой в том, что через три недели страна будет полностью суверенной".

После выхода Великобритании из ЕС в начале 2020 года весь период до конца этого года стороны должны были посвятить урегулированию торгово-экономических отношений. В Брюсселе считают, что Британия не должна получать несправедливого преимущества по сравнению со странами, которые остаются в союзе, – то есть она не может одновременно сохранить свободный доступ к внутреннему рынку Евросоюза и при этом не подчиняться европейским регулирующим органам.