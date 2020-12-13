Reuters сообщил о хакерской атаке против минфина США

Хакеры, поддержанные властями иностранного государства, получили доступ к внутренней электронной переписке министерства финансов США и федерального агентства, которое занимается регулированием в области телекоммуникаций, в том числе интернета. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.
Есть также опасения, что хакеры использовали те же самые методы взлома по отношению к другим государственным структурам США - не сообщается, к каким.
В Совете национальной безопасности заявили, что знают о сообщениях о хакерских атаках и "принимают все необходимые меры". Сам факт атак при этом не подтверждён и не опровергнут. Reuters, однако, сообщает, что атаке на министерство финансов было посвящено специальное заседание Совета нацбезопасности, которое прошло в субботу.
Какое именно государство предположительно стояло за атакой - пока неизвестно. То, что речь идёт именно о государственном участии, по мнению источников, очевидно, поскольку атака была проведена на очень высоком техническом уровне.
- Ранее США обвиняли в организации хакерских атак на свою телекоммуникационную и информационную инфраструктуру власти разных стран - в том числе России, но также Ирана, Китая и Северной Кореи.
- Несколькими днями ранее сообщалось о том, что одна из ведущих мировых компаний в сфере кибербезопасности американская FireEye подверглась хакерскому взлому.
- Как пишет The Washington Post со ссылкой на руководство фирмы, хакеры похитили ценные инструменты, которые компания использует для обнаружения уязвимостей в компьютерных сетях клиентов. В FireEye полагают, что за атакой могут стоять люди, пользующиеся поддержкой на государственном уровне. "Мы стали свидетелями нападения со стороны государства, имеющего высококлассные наступательные возможности", - подчеркнул глава FireEye Кевин Мандия.
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