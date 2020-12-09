В хакерском взломе FireEye заподозрили поддержку иностранного государства

Одна из ведущих мировых компаний в сфере кибербезопасности американская FireEye подверглась за последние недели хакерскому взлому.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на руководство фирмы, хакеры похитили ценные инструменты, которые компания использует для обнаружения уязвимостей в компьютерных сетях клиентов. В FireEye полагают, что за атакой могут стоять люди, пользующиеся поддержкой на государственном уровне. "Мы стали свидетелями нападения со стороны государства, имеющего высококлассные наступательные возможности", - подчеркнул глава FireEye Кевин Мандия.

The Washington Post приводит мнение анонимного специалиста, знакомого с ситуацией, о том, что взлом похож на работу российской Службы внешней разведки (СВР). Кевин Мандия в своём комментарии Россию не упомянул. Он отметил, что расследованием взлома уже занялось ФБР. Содействие бюро оказывает Microsoft.

В FireEye подчеркивают, что проинформировали общественность об инциденте, чтобы более девяти с половиной тысяч клиентов фирмы и индустрия сетевой безопасности в целом были осведомлены о взломе и могли принять меры для подстраховки своих систем. При этом, как сказал Кевин Мандия, на сегодняшний день нет свидетельств того, что злоумышленники использовали украденные инструменты.

Российские власти всегда категорически отрицали обвинения в связях с хакерами.