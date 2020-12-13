Умер британский писатель Джон Ле Карре

Классик шпионских романов Джон Ле Карре умер от пневмонии в ночь на воскресенье в госпитале в Корнуэлле, на юго-западе Великобритании, сообщила его семья. Ему было 89 лет.

Он работал с начала 60-х годов, во многом предопределив современный вид жанра, его книги много раз были экранизированы.

Ле Карре (настоящее имя — Дэвид Джон Мур Корнуэлл) окончил Линкольн-колледж Оксфорда, уже в университете начал сотрудничать с британской контрразведкой Ми-5, преподавал языки в самой престижной британской школе — Итоне, а затем перешёл на штатную работу в контрразведку.

В 1959 году он перешёл на работу во внешнюю разведку — Ми-6, работал под дипломатическим прикрытием в Западной Германии. Начал писать романы о работе разведке во времена холодной войны, после того как к ним пришёл успех, покинул государственную службу. Самые известные его книги — "Шпион, пришедший с холода", "Шпион, выйди вон", "Русский дом", последняя его работа вышла в 2019 году.

Работы Ле Карре отличает отсутствие в них супергероев, сложные психологические линии, безупречный английский язык. Он ввёл в широкий обиход многие слова из терминологии спецслужб, например, слово "крот" для внедрённых агентов стало широко использоваться после его романа "Шпион, выйди вон" 1974 года.

Ле Карре был гостем эфира Радио Свобода.