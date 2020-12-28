Время Свободы: "Запасы воздуха на МКС становятся критическими"

На Международной космической станции продолжается утечка воздуха***Полиция разогнала в Петербурге акцию протеста в поддержку протестующих в Беларуси, более 10 человек задержаны***Врачи в Нижнем Новгороде обратились в Следственный комитет с жалобой на невыплату компенсаций за работу с больными коронавирусом