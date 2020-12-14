Юрий Дмитриев получил премию "За права человека и верховенство права"

Главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву присуждена премия "За права человека и верховенство права". Об этом сообщает "Международный Мемориал".
Премия учреждена министерствами иностранных дел Франции и Германии. Её вручают ежегодно, начиная с 2016 года, за вклад в защиту прав человека в своей стране и на международном уровне.
Историк Юрий Дмитриев – составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940 годов в Карелии. Он также обнаружил и занимался изучением массового захоронения жертв в Сандармохе и Красном бору.
Дмитриев находится в СИЗО. Суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Свою вину Дмитриев не признал. Соратники историка считают его дело сфабрикованным. Сейчас идёт очередной процесс по делу Дмитриева.
- Уголовное дело в отношении Дмитриева возбудили в 2016 году, его обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. Историк вину отрицал. Его защита утверждала, что он делал снимки обнажённой девочки, чтобы отслеживать состояние её здоровья для контролирующих органов опеки. В защиту исследователя выступали сотни российских и иностранных правозащитников, деятелей культуры и учёных. Суд Дмитриева оправдал, однако в 2018 году на него завели новое дело, обвинив кроме изготовления порнографии в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и незаконном хранении оружия.
- 22 июля суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к трём с половиной годам колонии строгого режима. Виновным историка признали только по одному пункту обвинения – в насильственных действиях сексуального характера, по всем остальным пунктам его оправдали. Позже это решение обжаловали все стороны процесса.
- В сентябре Верховный суд Карелии удовлетворил требование прокуратуры и ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Эти дела направлены на новое рассмотрение в новом составе суда.
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