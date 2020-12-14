Юрий Дмитриев получил премию "За права человека и верховенство права"

Главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву присуждена премия "За права человека и верховенство права". Об этом сообщает "Международный Мемориал".

Премия учреждена министерствами иностранных дел Франции и Германии. Её вручают ежегодно, начиная с 2016 года, за вклад в защиту прав человека в своей стране и на международном уровне.

Историк Юрий Дмитриев – составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940 годов в Карелии. Он также обнаружил и занимался изучением массового захоронения жертв в Сандармохе и Красном бору.

Дмитриев находится в СИЗО. Суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Свою вину Дмитриев не признал. Соратники историка считают его дело сфабрикованным. Сейчас идёт очередной процесс по делу Дмитриева.