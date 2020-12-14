Крымский винзавод "Массандра" продали структурам Юрия Ковальчука

В аннексированном Крыму проданы 100 процентов акций винзавода "Массандра", приобретателем стала дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект". Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, - пишет Крым.Реалии.

За винзавод заплатили 5 млрд 327 млн рублей. Второй участник аукциона ООО «Эстейт Групп» предложил за винзавод 5,3 млрд рублей. Эта компания была создана в октябре 2020 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей - отмечает "Медуза". Ранее эксперты отмечали, что реальная стоимость завода существенно выше.

ООО «Южный проект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге и на 99,9 процентов принадлежит банку Россия. Ранее эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке в Крыму за 1,5 млрд рублей. Основным акционером и бывшем председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук, входящий в "ближний круг" президента России Владимира Путина. Издание "Проект" недавно назвало его вторым человеком в России.

После аннексии Крыма Министерство финансов США ввело санкции против Ковальчука. Банк "Россия" на данный момент работает на полуострове, он тоже находится под санкциями.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с продажей крымского винзавода.

После аннексии Крыма завод был национализирован властями России, а затем было принято решение о его приватизации.