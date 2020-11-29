Выжали до капли. Крымский винзавод "Массандра" продают за бесценок

Через две с небольшим недели производственно-аграрное объединение "Массандра" – крупнейшее винодельческое предприятие Крыма — перейдет в частные руки. Власти аннексированного Россией полуострова решили его приватизировать: у государства якобы нет денег на содержание и развитие предприятия. Легендарный бренд собираются продать по явно заниженной цене кому-то из российских олигархов. В Крыму многие уверены, что инвесторов интересуют только земли "Массандры" в курортной зоне, а новые хозяева вырубят виноградники и построят на их месте гостиницы и жилье.

Российская администрация Крыма распорядилась выставить на аукцион 100 процентов акций производственно-аграрного объединения "Массандра" в середине октября этого года. В настоящий момент на портале "Росэлторг" начался прием заявок на участие в торгах. Они состоятся 14 декабря.

С молотка уйдут 3 575 899 662 обыкновенных акций предприятия стоимостью 1 рубль. Стартовая цена составит 5,3 млрд рублей, шаг торгов – 26,5 млн рублей (0,5% от начальной стоимости). Новому владельцу достанутся тысячи гектаров виноградников, производственные мощности, сельскохозяйственная техника, здания и помещения общей площадью почти 1 млн квадратных метров, сам бренд и крупнейшая в мире коллекция вин, насчитывающая более 1 млн бутылок.

Предприятие выставили на торги после того, как крымские депутаты одобрили соответствующее предложение главы Крыма Сергея Аксенова. Впервые о возможности передачи "Массандры" в частные руки заговорили еще феврале 2019 года. Тогда председатель Государственного совета (парламента) Крыма Владимир Константинов предложил полностью приватизировать завод, поскольку он нуждается в модернизации. Для этого нужно было провернуть комбинацию из трех действий: сначала передать имущественный комплекс из федеральной собственности в собственность Крыма, затем провести акционирование и, наконец, выставить на аукцион.

К осуществлению задуманного приступили незамедлительно. В марте прошлого года производственно-аграрное объединение перешло из федерального управления в республиканскую собственность. Этой весной, в разгар пандемии коронавируса, "Массандру" под шумок внесли в прогнозный план приватизации на 2020 год. Балансовую стоимость огромного предприятия оценили в 627,4 млн рублей. В соцсетях тогда отмечали, что это всего лишь в полтора раза больше стоимости роскошной квартиры Сергея Аксенова в центре Москвы, которую он оформил на свою тещу.

В ответ на негодование крымчан и протесты депутатов Госсовета от оппозиционных фракций министр имущественных и земельных отношений аннексированного Крыма Анна Анюхина поспешила заверить, что жемчужину крымского виноделия частникам не отдадут. Унитарное предприятие якобы просто преобразуют в хозяйственное общество и на 100 процентов оставят в собственности республики. Анюхиной не поверили. По словам крымского общественника Александра Талипова, три года назад та же чиновница в тех же выражениях обещала, что завод шампанских вин "Новый свет" акционируют, но оставят в госсобственности. Буквально через несколько месяцев после этих слов предприятие пустили с молотка.

В последние годы владельцами всех крупных винзаводов Крыма становятся бизнес-структуры, принадлежащие людям из ближайшего окружения Владимира Путина

В начале октября "Массандра" из государственного унитарного предприятия превратилась в акционерное общество. Соответствующие данные были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (старая и новая выписки из реестра имеются в распоряжении редакции). Через несколько дней Госсовет Крыма окончательно включил объединение в план приватизации на 2020 год.

Отработанная схема

Эксперты не сомневаются, что "Массандру" готовят к сделке под заранее определенного покупателя. Причем это явно не рядовой инвестор – иначе бы власти не стали затевать такую сложную многоступенчатую процедуру вывода активов из госсобственности.

В последние годы владельцами всех крупных винзаводов Крыма становятся бизнес-структуры, принадлежащие людям из ближайшего окружения Владимира Путина. Так, в 2019 году Инкерманский завод марочных вин перешел в собственность частного винодела Валерия Захарьина. Но он скорее выступает "зиц-председателем": подлинными бенефициарами считаются структуры находящегося под санкциями банка "Россия". Владельцами "России" являются друзья и партнеры президента РФ: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Ролдугин и другие. Схему с Захарьиным придумали, чтобы без проблем выкупить предприятие у прежних владельцев.

В 2017 году завод шампанских вин "Новый свет" продали на аукционе за 1,5 млрд рублей компании "Южный проект", которая входит в структуру все того же банка "Россия". По словам Талипова, инвесторы обещали модернизировать предприятие, но пока что выезжают исключительно на старом багаже. Единственным новшеством стало повышение розничной цены на знаменитый новосветский брют в полтора-два раза.

За год до этого балаклавский винзавод "Золотая балка" приобрел для своей супруги московский бизнесмен Артем Зуев, которого в прессе связывают с госкорпорацией "Ростех". Глава корпорации Сергей Чемезов – близкий друг Владимира Путина.

В 2015 году появилась информация о том, что винное хозяйство Alma Valley в Бахчисарайском районе может принадлежать структурам главы ВТБ Андрея Костина. А небольшую винодельню Château Côtes de Saint-Daniel в Гурзуфе связали с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

Самое главное винодельческое предприятие полуострова наверняка ожидает подобная участь. СМИ называют в числе претендентов на "Массандру" председателя правления Сбербанка Германа Грефа, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, бизнес-омбудсмена Бориса Титова (его семье принадлежит хозяйство "Абрау-Дюрсо") и других лиц. Александр Талипов уверен, что предприятие, по примеру "Нового света", достанется совладельцу "России" Юрию Ковальчуку.

Олигархов, скупающих крымские винзаводы, само по себе виноделие интересует не особенно. "Частный инвестор понимает: ближайшие минимум десять лет это только внутренний рынок, на котором уже есть сложившийся ассортимент и лидеры. И это не история "сладенького крепыша" (сладкого крепленого вина, на производстве которого специализируется "Массандра". – Прим. РС), – отметил в беседе с корреспондентом Радио Свобода основатель и президент Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко.

Самое ценное в южнобережных винодельнях для российского бизнеса – это земляные наделы. В последние шесть лет состоятельная столичная публика принялась активно скупать жилье премиум-класса на полуострове. Южный берег Крыма, где находятся земли "Массандры", пользуется повышенным спросом. В эпоху пандемии, которая может затянуться на неопределенный срок, фокус спроса переместился с заграничных курортов на Крым. Значит, недвижимость на полуострове еще больше вырастет в цене.

Тот факт, что участки пока что остаются в госсобственности, вряд ли может остановить. "Часть земель поменяет вид разрешенного использования, на них появится застройка, это однозначно. Заявления о том, что назначение земель сельхозназначения поменять сложно, – это просто слова. Когда за проектами стоят высокие лица, все переводится [в другую категорию]. Большое количество земель "Массандры" сейчас простаивает, не застроено. На въезде в Судак образовался огромный пустырь на месте старых виноградников "Массандры". Однозначно этот участок рано или поздно застроится. К тому же руководство "Массандры" в последние годы говорит о небывалом урожае винограда, который не успевают убрать, о том, что столько сортов не нужно. Поэтому можно предположить, что на месте части старых виноградников, которые будут раскорчевываться, новый виноград высаживаться не будет", – говорит Александр Талипов.

Соответствующие прецеденты уже есть. Так, на землях "Золотой балки" под Севастополем в настоящий момент уже строится элитный клубный поселок ZB Village. Стоимость квадратного метра жилья в нем начинается с 85 тыс. рублей.

Зачем это нужно

Аффилированные с властью лица принялись наперебой расхваливать "мудрое решение" республиканского руководства. По их словам, передача предприятия в частные руки – единственный способ спасти его от верной гибели.

По оценке представителей завода, в настоящий момент износ основных фондов составляет 60 процентов, а 54 процента виноградников имеют критический возраст старше 20 лет. Изношенность лозы на отдельных участках достигает 70 процентов. В ближайшее десятилетие 60 процентов насаждений придется выкорчевать и перезаложить заново. Стоимость этих работ оценивается в 4 млрд рублей. Еще 9 млрд рублей уйдет на модернизацию винодельческих мощностей и обновление парка сельхозтехники. Таких денег нет ни у Москвы, ни у Крыма, ни у предприятия, так что единственный способ привлечь инвестиции – продать, считает заместитель министра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин.

В российском парламенте государственное виноделие вообще назвали "атавизмом советских времен, когда у нас все отрасли были государственными, а частной собственности не существовало никакой". А бывший генеральный директор "Массандры" Янина Павленко пожаловалась на то, что объединение "оставалось последним госпредприятием на свободном рынке, где царит жесточайшая конкуренция", а все сделки приходилось согласовывать с чиновниками, что сильно тормозило процесс.

Гендиректор государственного информагентства "Россия сегодня", председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев, в свою очередь, заявил, что "Массандра" – "это неповоротливая структура, у которой нет будущего в нынешнем формате". По его словам, при новом инвесторе традиции виноделия сохранятся, а ассортимент станет "более современным: меньше сладкого, больше сухого".

Вино с историей

На предприятии действительно силен культ традиций. Головному заводу в поселке Массандра под Ялтой уже более 120 лет, а выращивают виноград в его окрестностях и того дольше. Начало виноделию в новой истории Южного берега Крыма положил граф Михаил Воронцов. Это случилось в первой половине XIX века. Граф закупил виноградную лозу в европейских странах и высадил ее на нескольких гектарах южных склонов Крымских гор.

В конце того же столетия винодельческое предприятие впервые "национализировали": оно перешло во владение Удельного ведомства, которое заведовало госсобственностью. Главным виноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе в то время был князь Лев Голицын. При нем за казенный счет в Массандре построили подземные тоннели. Там круглый год сохраняется температура около 12 градусов – оптимальная для выдержки вина. Первое вино собственного производства заложили в подвалы в 1898 году. Тогда же на предприятии начала формироваться обширная энотека: в 1988 году ее признали величайшей в мире по многочисленности и уникальности наименований и внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

В советские времена "Массандра" обросла филиалами. Сейчас в его состав входит девять заводов первичного и вторичного виноделия, разбросанных по всему южному берегу Крыма, от Фороса до Судака. При Украине винодельческому предприятию придали статус национального, а в 2014 году, после аннексии Крыма, "Массандру" присвоило Управление делами президента РФ. Вместе с ней Россия национализировала еще 480 крымских предприятий и организаций. С тех пор Киев пытается добиться выплаты компенсации за потерянные объекты в международных судах.

"Тушение пожара"

В настоящий момент в ведении "Массандры" находится порядка 11 тыс. гектаров земли, из которых 3912 гектаров заняты виноградниками. На предприятии работает свыше 2,8 тыс. человек. Дегустационный комплекс ежегодно посещают более 100 тысяч туристов. Объединение производит около 100 наименований различных вин. Продукция в основном поставляется на рынок материковой России; малая доля идет за рубеж, в частности в Китай, Беларусь и Казахстан. В прошлом году "Массандра" выпустила рекордные 19,4 млн бутылок вина. Чистая прибыль за девять месяцев 2019 года составила 479,8 млн рублей, за девять месяцев этого – 321,3 млн рублей.

Судя по финансовой отчетности, дела у винзавода идут неплохо. Однако это, по мнению экс-гендиректора "Массандры" Янины Павленко, исключительно результат героических усилий российских властей, которые после аннексии приняли убыточное объединение под свое крыло. "Все эти шесть лет предприятие развивалось, но, если говорить честно, это было в буквальном смысле тушение пожара. Состояние, в котором оно нам досталось, требовало и требует огромных средств на модернизацию", – рассказала Павленко в интервью крымскому телевидению.

Ее пятилетнее пребывание во главе "Массандры", впрочем, запомнится крымчанам не выводом предприятия из кризиса, а разбазариванием драгоценной коллекции вин. В 2016 году на завод нагрянул президент России Владимир Путин в компании экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Для дорогих гостей откупорили бутылку вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года стоимостью около 50 тыс. долларов США, которое в Украине признано национальным достоянием, поскольку является самым старым вином в коллекции "Массандры". По следам этого скандала прокуратура Автономной Республики Крым завела на Павленко уголовное дело, а суд в Киеве дал санкцию на ее арест.

На территории полуострова экс-главе объединения ничто не угрожает. Власти Крыма по достоинству оценили ее действия по подготовке "Массандры" к продаже и отправили на повышение. На этой неделе Павленко начала работать на должности исполняющей обязанности главы администрации Ялты.

Слить за копейки

Цена в 5,3 млрд рублей, за которую крымские чиновники готовы расстаться с "Массандрой", многим кажется сильно заниженной. На предприятии заявляли, что по итогам 2019 года его выручка составила 2,7 млрд рублей. За прошлый год объединение перечислило в бюджеты всех уровней 987 млн рублей.

Оценки стоимости массандровских активов сильно разнятся. Тем не менее суммы выходят куда больше стартовой цены аукциона. Издание "Промышленные ведомости" писало о том, что только виноградники и земли "Массандры" потянут на 530 млрд рублей, а коллекция вин стоит еще порядка 50 млрд рублей. Издание Forbes оценивало стоимость акций объединения в 12–15 млрд рублей. Депутат Госсовета Крыма Илья Донченко (голосовавший против приватизации) отмечал, что 2,9 тыс. гектаров земли предприятия "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае оценивается в 19,9 млрд рублей, а 11 тыс. гектаров "Массандры" – почти в четыре раза дешевле.

По мнению общественного активиста Александра Талипова, 5,3 млрд рублей – это "капля в море": "К примеру, стоимость некоторых коллекционных вин в собрании "Массандры"… самого старого вина, заложенного в 1775 году, осталось всего три бутылки в мире. И все три находятся в "Массандре". А таких бутылок там больше. Кадастровая стоимость земли на Южном берегу Крыма – порядка 1 млн рублей за гектар, а в пользовании "Массандры" – больше 10 тыс. гектаров", – отметил Талипов в беседе с Радио Свобода.

Наибольшую тревогу у крымчан вызывает сохранение исторического наследия "Массандры" при новом владельце. "Долгое время статус национального предприятия помогал сохранять свой изначальный винодельческий профиль. Это было гарантией того, что территории южнобережных виноградников, которые находятся в пользовании винодельческого завода, не изменят своего целевого назначения. Передача предприятия в частные руки на территории аннексированного Крыма открывает самые разные возможности для нового собственника. Нам остается только догадываться, как он распорядится активом, который попал в его руки", – считает публицист Павел Казарин.

Власти, однако, указывают на то, что земли "Массандры" после приватизации останутся в собственности республики. Они сохранят статус земель сельскохозяйственного назначения, который может сменить только государство. Действительно, согласно документам аукциона, на продажу пойдет всего лишь 220 участков общей площадью около 105 гектаров. Остальное (более 10 тыс. гектаров) новому собственнику придется брать в аренду.

На заводе убеждены, что от смены владельца ничего не изменится. "У нас происходит стабильная работа, на которую не влияют события, связанные с аукционом [по приватизации предприятия]. Земли, на которых растет виноград, находятся в республиканской собственности, ими заведует Минимущества Крыма. Это земли не "Массандры". Поэтому вне зависимости от того, каков будет исход аукциона, мы продолжим заниматься своим делом – выращиванием винограда, производством вина, популяризацией винного туризма", – заявила Радио Свобода руководитель информационного центра объединения "Массандра" Людмила Похилько.

Будущему собственнику "Массандры" перейдут обязательства, связанные с сохранением объектов культурного наследия – комплекса винных подвалов XIX века и здания главного корпуса предприятия. Новый владелец обязан поддерживать их в надлежащем состоянии и не возводить на этой территории новые капитальные сооружения.

Янина Павленко заявила, что эталонные вина из коллекции "Массандры" даже в частных руках навсегда останутся "достоянием российского государства и российского общества": "Эталонные образцы винодельческой продукции – неделимое и не подлежащее отчуждению имущество. Ни сегодня, никогда в принципе", – пообещала она в телеэфире.

Однако, по мнению Павла Казарина, будущим владельцам "Массандры" российский закон не писан. "Сделки с имуществом на территории украинского полуострова не признаются нигде в мире, за исключением самой Российской Федерации. Единственные инвесторы, которые будут готовы приходить на территорию оккупированной территории, – это люди, которые не боятся попасть под санкции либо которые уже находятся в санкционных списках Запада. Возможно, эти люди будут иметь очень специфические отношения с российским законом и система сдержек и противовесов не будет на них распространяться", – убежден публицист.