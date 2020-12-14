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Навальный: "Я знаю всех, кто пытался меня убить". Расследование

Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, в августе этого года переживший попытку отравления, утверждает, что знает, кто пытался его убить, и заявляет, что журналисты-расследователи фактически раскрыли дело о его отравлении.

Навальный утверждает, что речь идёт о группе сотрудников ФСБ, приказы которой "отдаёт президент России Владимир Путин". "Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии".

Результаты расследования опубликованы на сайте Навального. Его провела группа Bellingcat при участии издания The Insider, CNN, Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией Навального. Расследование частично базировалось на расследовании, в котором участвовали журналисты Радио Свобода - о том, что Россия вероятно, продолжает программу создания боевых отравляющих веществ, в том числе "Новичка", который разрабатывает московский научный центр "Сигнал". В понедельник Радио Свобода публикует новый материал, в котором пересказывается новое расследование Bellingcat - о котором пишет Навальный - а также интервью с Христо Грозевым, одним из его авторов.

Сотрудники Bellingcat исследовали данные группы из трёх человек - предположительно сотрудников ФСБ - которые находились в Томске в то же время, когда там был Навальный в августе нынешнего года. Один из участников этой группы Владимир Паняев, как утверждается, одновременно входит в группу сотрудников спецслужб, которые курируют разработки "Новичка", которым и пытались отравить Навального. Паняев и ещё двое членов этой группы с фамилиями Осипов и Александров, как утверждает Навальный, тайно сопровождали его во всех поездках по России начиная с 2017 года, о чём свидетельствуют данные об авиа- и железнодорожных билетах. Навальный также называет имена других предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к операции по его отравлению. Координатором операции назван Олег Таякин.

"Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина" - приходит к выводу Навальный.

Он также утверждает, что несколько лет назад в одной из поездок испытывал симптомы, похожие на те, что испытал при отравлении 20 августа, а летом нынешнего года в Калининграде такие же симптомы испытывала его жена Юлия.

Расследование не отвечает на вопрос о том, как именно яд попал в организм Навального. Политик отмечает, что он, как раньше и утверждалось, был вероятнее всего отравлен в томской гостинице - скорее всего 19 августа. О предполагаемой повторной попытке отравления, о которой писала Sunday Times, Навальный также не пишет.

Алексей Навальный впал в кому на борту самолёта Томск-Москва 20 августа. Впоследствии его перевезли на лечение в Германию, где специалисты обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не возбуждено.

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