Чекисты в белых халатах. Как ФСБ готовила отравление Навального

В конце октября Радио Свобода, Bellingcat, российское издание The Insider и немецкий журнал Der Spiegel опубликовали расследование, показавшее, что Россия, вероятно, продолжает программу создания боевых отравляющих веществ, в том числе "Новичка", который разрабатывает московский научный центр "Сигнал". Основываясь на этих данных, Bellingcat, CNN, The Insider и Der Spiegel продолжили исследовать связи ученых "Сигнала" и раскрыли существование специальной команды оперативных сотрудников ФСБ, в том числе с медицинскими образованием и опытом работы, которые пытались отравить российского оппозиционного политика во время его поездки в Сибирь – а до этого еще как минимум один раз, во время отпуска в Калининградской области, когда вместо Навального от действия "Новичка" пострадала его супруга Юлия.

Одной из ключевых фигур в расследовании о российской программе по созданию и усовершенствованию "Новичка" был Артур Жиров, директор расположенного в Москве научного центра "Сигнал". "Сигнал" собрал под своей крышей сразу несколько ведущих специалистов по химическому синтезу, работавших над созданием отравляющих веществ в СССР. Формально эта организация входит в структуру Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Накануне отравления Скрипалей, в январе 2018 года, Жиров был одним из людей, контактировавших с руководителем Испытательного института военной медицины в Санкт-Петербурге Сергеем Чепуром. Чепур, в свою очередь, был вовлечен в подготовку операции в Солсбери и посещал как штаб-квартиру ГРУ в Москве, так и лаборатории, в которых могла вестись разработка "Новичка".

На этот раз Belingcat совместно с The Insider, CNN и Der Spiegel проанализировали телефонные звонки Жирова и получили доступ к метаданным телефонных соединений тех абонентов, с которыми он общался чаще всего. Среди этих абонентов оказались высокопоставленные офицеры ФСБ, в том числе полковник Станислав Макшаков – химик, работавший в 33-м Центральном научно-исследовательском испытательном институте МО РФ в Шиханах, по соседству с НИИ органической химии и технологии, где "Новичок" был синтезирован впервые. В месяцы, предшествовавшие отравлению Навального в Томске, с Макшаковым также общался один из ведущих химиков "Сигнала" Владимир Таранченко.

Всего, как пишут авторы нового расследования, ими были проанализированы "сотни тысяч звонков". Из публикации следует, что непосредственно в поездки по России вместе с Навальным и в подготовку его отравления были вовлечены как минимум 8 сотрудников ФСБ, в том числе врачи. Интенсивность обмена звонками между ними и их начальством возрастала несколько раз – накануне предполагаемых попыток отравления, включая Томск.

Анализ данных телефонных звонков показал, что Станислав Макшаков, в свою очередь, отчитывается перед генералом ФСБ Кириллом Васильевым, директором Института криминалистики ФСБ, а также соавтором нескольких научных работ в области химического синтеза. Васильев не любит афишировать свою аффилированность с ФСБ, выступая в статьях в качестве "ведущего консультанта" "Сигнала". Он является командиром войсковой части 34435, которая была преобразована в Институт криминалистики в 2001-2002 годах. Это подразделение спецслужбы было основано в 1977 году после теракта в московском метро и в дальнейшем расследовало взрывы домов в Москве, катастрофу подводной лодки "Курск", теракты в Беслане и захват театрального центра на Дубровке, а также взрыв в метро Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. Сотрудники института занимаются не только резонансными терактами: его эксперты нашли "призывы к незаконной деятельности" в роликах блогера Егора Жукова осенью 2019 года, а также наркотики на поверхности волос журналиста Ивана Голунова.

Начальником Кирилла Васильева, как утверждаются в новом расследовании, является Владимир Богданов, бывший руководитель Института криминалистики, а ныне, как следует из открытых источников – начальник Центра специальной техники ФСБ и заместитель руководителя Научно-технической службы ведомства. Богданов является непосредственным подчиненным директора ФСБ Александра Бортникова.

Всего, как утверждается в расследовании Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в работу специального подразделения Института криминалистики, занимающегося отравлениями, было вовлечено до 20 человек.

Команда отравителей

Именно в Институте криминалистики ФСБ, как утверждается в расследовании, координировалась операция по отравлению Алексея Навального. Здание этого института (который ранее назывался "Центральным научно-исследовательским институтом специальных исследований ФСБ", или коротко – НИИ-2) располагается на улице Академика Варги, в доме 2а. Как писала Газета.ру со ссылкой на свои источники в ныне удаленной статье, копия которой сохранилась в интернете, в этом строго засекреченном учреждении мог храниться полоний-210, которым в 2006 году был отравлен Александр Литвиненко.

Авторам нового расследования об отравлении Навального удалось установить не менее 7 оперативных сотрудников ФСБ под руководством Макшакова, которые, как минимум с 2017 года, путешествовали в те же российские города, которые посещал Навальный. Часть из них покупала билеты на свое настоящее имя, другие пользовались вымышленными именами и выданными на них паспортами. Иногда поездка в одну сторону могла быть совершена сотрудником ФСБ под своим настоящим именем, а обратно – под вымышленным.

Вот люди, которые, по мнению Bellingcat, могли быть причастны к отравлению Навального:

Олег Таякин (вымышленное имя – "Олег Тарасов"), врач по специальности и бывший служащий базы спецназа ФСБ в Ессентуках

(вымышленное имя – "Олег Тарасов"), врач по специальности и бывший служащий базы спецназа ФСБ в Ессентуках Алексей Александров (вымышленное имя – "Алексей Фролов"), бывший врач скорой помощи

(вымышленное имя – "Алексей Фролов"), бывший врач скорой помощи Иван Осипов (вымышленное имя – "Иван Спиридонов"), также бывший врач

(вымышленное имя – "Иван Спиридонов"), также бывший врач Константин Кудрявцев (вымышленное имя – "Константин Соколов"), ранее работавший в 33-м НИИ в Шиханах и перед поступлением на службу в Институт криминалистики закончивший военную Академию радиационной, химической и биологической защиты.

(вымышленное имя – "Константин Соколов"), ранее работавший в 33-м НИИ в Шиханах и перед поступлением на службу в Институт криминалистики закончивший военную Академию радиационной, химической и биологической защиты. Алексей Кривощеков , поступивший на службу в ФСБ в 2008 году после службы в Министерстве обороны РФ

, поступивший на службу в ФСБ в 2008 году после службы в Министерстве обороны РФ Михаил Швец (вымышленное имя – "Михаил Степанов")

(вымышленное имя – "Михаил Степанов") Владимир Паняев, - еще один сотрудник Института криминалистики. Он оказался зарегистрирован в Москве в том же доме, где живет Алексей Навальный. Авторы расследования предполагают, что речь идет о совпадении. После событий в Томске адрес его регистрации в базах данных был изменен на "Лубянка, дом 1".

Члены этой группы, как говорится в расследовании, до 2017 года не раз совершали совместные поездки по России, как правило в регионы, традиционно представляющие интерес для ФСБ: в Чечню, Дагестан, Северную Осетию. Во время этих поездок они часто контактировали с сотрудниками контртеррористических подразделений ФСБ, а также практически всегда посещали региональные отделения спецслужбы в городах, куда приезжали.

Как показывает анализ метаданных телефонных звонков, с середины января 2017 года, месяц спустя после объявления Алексеем Навальным своих планов баллотироваться в президенты на выборах в 2018-м, члены группы практически полностью переключились на следование за политиком в его поездках по России. Только в 2017-м Навальный совершил 20 поездок в регионы – и каждый раз несколько из указанных выше сотрудников ФСБ (как правило, трое) прилетали в те же города, что и он. Они никогда не пользовались теми же рейсами, что и Навальный, обычно стараясь прибыть на место до него, а также старались планировать вылет из других аэропортов – например, если политик летел из Домодедово, они выбирали Шереметьево. По мнению Bellingcat, это свидетельствует о том, что их цели и задачи были гораздо шире обычной слежки – в противном случае сотрудники этого секретного подразделения российской спецслужбы летали бы теми же рейсами, что и Навальный. О том, что власти пристально следят за Навальным в его поездках, известно и из открытых источников: вскоре после отравления в Томске в прессу попали все детали перемещения политика по этому городу.

Единственным случаем в 2017 году, когда пути "команды отравителей" и Навального не пересеклись, стала поездка сотрудников ФСБ в Астрахань в конце апреля. Навальный публично объявил о своем намерении посетить этот город, однако в последний момент был вынужден отменить поездку из-за того, что в Москве облили зеленкой активисты прокремлевского движения Serb. В декабре ЦИК отказался зарегистрировать Навального кандидатом в президенты, и вместе с этим поездки сотрудников Центра криминалистики ФСБ по его стопам прекратились: в 2018-м, по словам политика, он лишь несколько раз выезжал из Москвы в другие российские города. Еще один раз маршрут Навального пересекался с одним из идентифицированных Bellingcat сотрудников ФСБ в 2019-м году, во время его поездки в Санкт-Петербург.

Калининградский инцидент

По данным Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, "команда отравителей" вновь активизировалась в 2020-м году. 2-3 июля Алексей Александров (под фамилией "Фролов"), Михаил Швец и Владимир Паняев двумя разными рейсами прилетели в Калининград. Навальный приехал туда днем 3 июля вместе со своей женой Юлией, чтобы провести небольшой отпуск на берегу Балтийского моря в отеле "Янтарный". Накануне вылета Александров, Швец и Паняев много раз звонили полковнику Макшакову, однако сразу после прилета в Калининград выключили свои телефоны и не включали их до возвращения в Москву. В этой поездке, как рассказала Bellingcat Юлия Навальная, она почувствовала недомогание с симптомами, схожими с теми, которые были у ее мужа после отравления в Томске – но проявились эти симптомы в значительно меньшей степени.

6 июля, на 4-й день отпуска, Алексей и Юлия решили прогуляться вдоль берега, затем ненадолго зашли в отель, а потом отправились на ужин в кафе. Внезапно Юлия почувствовала слабость. По ее словам, “она чувствовала себя так плохо, как никогда в своей жизни”, - однако в ответ на просьбу мужа описать, где именно она испытывает боль или недомогание, не смогла назвать какой-либо конкретной части тела. В кафе Юлия Навальная выпила воды и сказала мужу, что пойдет обратно в гостиницу, чтобы немного отдохнуть. По пути туда, рассказывает супруга политика, она ненадолго присела на лавочку и поняла, что не может заставить себя встать. По ее словам, с трудом могла контролировать движения своих ног, но все-таки смогла дойти до отеля и прилечь на кровать. После этого Юлия Навальная заснула. После пробуждения следующим утром симптомов недомогания у нее уже не было.

Все это время, говорится в расследовании Bellingcat, Александров, Швец и Паняев, уже вернувшиеся в Москву, активно обменивались телефонными звонками с полковником Станиславом Макшаковым, а тот, в свою очередь - со своими начальниками, директором Института криминалистики Кириллом Васильевым и руководителем Центра специальной техники ФСБ Владимиром Богадановым. В тот день Макшаков, Васильев и Богданов также звонили директору научного центра "Сигнал" Артуру Жирову, а также Олегу Демидову, эксперту по химическому оружию и бывшему сотруднику 33 НИИ в Шиханах. Впоследствии Демидов работал в Научно-исследовательском институте прикладной акустики (НИИПА) в Дубне, который, как и "Сигнал", входит в структуру ФСТЭК, а затем – в самом "Сигнале". Данные телефонных звонков свидетельствуют о том, что двое членов "команды отравителей", Таякин и Александров, посещали НИИПА в мае и июне 2020 года.

После возвращения Александрова, Швеца и Паняева из Калининграда туда вылетел Владимир Богданов. Там он провел несколько дней, посещал региональное управление ФСБ и неоднократно созванивался с Макшаковым, химиками из "Сигнала" и с сотрудниками Института криминалистики.

Отравление в Томске

Спустя полтора месяца Навального пытались отравить в Томске. Как показывают данные телефонных звонков, из Москвы в Новосибирск, а затем и в Томск, в одном направлении с Навальным 13 августа следовали Алексей Александров, Иван Осипов и Владимир Паняев. 14 августа там же к ним присоединились другие члены группы, Кривощеков, Кудрявцев и Швец. Первая "тройка" забронировала билеты из российской столицы в Новосибирск 12 августа. Сразу после этого Осипов звонил своему командиру, Станиславу Макшакову, а тот, в свою очередь – директору Института криминалистики ФСБ Кириллу Васильеву, а затем – начальнику Центра специальной техники ФСБ Владимиру Богданову. Согласно метаданным биллинга телефонных номеров, еще один член "команды" ФСБ, Константин Кудрявцев, 24-26 августа, уже после того, как Навальный вылетел из Омска в Берлин, приезжал в Омск из Москвы.

Олег Таякин, как утверждает Bellingcat, координировал операцию из Москвы. В числе прочего он был в аэропорте Домодедово в тот момент, когда оттуда 13 августа вылетала в Новосибирск сотрудница ФБК Мария Певчих. На следующий день Александров ненадолго включил свой телефон в Томске - анализ метаданных биллинга показал, что он в этот момент находился недалеко от гостиниц, где жили Певчих, Навальный и их соратники.

Bellingcat не удалось проследить, как именно сотрудники ФСБ следовали за Навальным из Новосибирска в Томск, однако после того, как политик забронировал билет из Томска в Москву на утро 20 августа, они купили билеты с вылетом на следующий день - 21-го, также, как делали во время предыдущих своих поездок по его следам.

Пик интенсивности обмена звонками между сотрудниками ФСБ, вылетевшими в Новосибирск, и их московскими руководителями, пришелся на вечер 19 августа. Вскоре после полуночи Алексей Александров, как говорится в расследовании, буквально на несколько секунд включил свой основной мобильный телефон - метаданные, доступ к которым получили расследователи, показывают, что он в тот момент находился в двух километрах от отеля Xander, где останавливался Навальный и другие члены его команды.

После отравления часть группы вернулась в Москву, а часть отправилась в Горно-Алтайск. Туда же 20 августа прилетел из Москвы Олег Таякин. Александров, Осипов и Паняев вернулись в российскую столицу из Горно-Алтайска лишь 24 августа. Возможно, предполагают авторы расследования, точкой сбора для сотрудников ФСБ был Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН в Бийске, расположенный в ста километрах от Горно-Алтайска. У этого института, как следует из данных госзакупок, есть тесные связи с Институтом криминалистики ФСБ: в частности, он оказывал ему "услуги по производству основных фармацевтических продуктов" и "услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области химических наук".

"Мы исключаем, что Бортников не был в курсе и не согласовал это с Кремлем"

О том, в какой степени собранные данные могут быть расценены как однозначное свидетельство попыток ФСБ отравить Алексея Навального в Томске, Радио Свобода рассказал один из авторов нового расследования Bellingcat, Христо Грозев:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F947243308&amp;color=%23ff5500&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;show_teaser=true">SoundCloud</a>

– Мы доказали существование специального "отдела", состоящего из сотрудников ФСБ России, которые готовились отравить Навального. Готовились не один и не два месяца, а несколько лет. Были ли они именно теми людьми, которые осуществили отравление? Теоретически может быть так, что они были в Томске, но Навального отравил кто-то другой. Это очень маловероятно, но такая оговорка должна быть сделана. Как мы установили сотрудников этого отдела? Мы просмотрели данные сотен тысяч телефонных звонков и десятков авиаперелетов. Мы увидели, что их общение друг с другом резко активизировалось именно незадолго до отравления в Томске. Потом те их них, которые непосредственно общались с шефом этого подразделения, купили себе билеты в Новосибирск, вылетели туда параллельно с Навальным и его командой, "засветились" рядом с отелем в Новосибирске, где жил политик. Через три дня они последовали за ним в Томск. После этого часть из них вернулась в Москву, а часть осталась в Томске, видимо, чтобы заниматься устранением следов.

– Что вам удалось выяснить об этом секретном подразделении ФСБ, занимающемся отравлениями? Сколько сотрудников оно насчитывало?

– Это, пожалуй, самая страшная и самая важная часть нашего расследования – что есть не только "ударная команда", которая занимается Навальным, а есть структурированное звено в ФСБ, которое уже долго занимается отравлениями людей. Мы узнали, что этот отдел находится внутри Института криминалистики ФСБ, который теоретически должен заниматься расследованием преступлений, а не их осуществлением. Этот институт находится на юге Москвы, в Теплом стане, на улице академика Варги. Его лаборатории и другие подразделения также расположены в Королеве и на проспекте Вернадского, в Академии ФСБ. Всего в этой команде работает примерно 20 человек. Примерно треть из них – врачи, и это для меня самое страшное в этой истории. Еще треть – это люди с военным образованием в области химии, оставшиеся – люди с историей службы в спецназе ФСБ.

– В отравление Скрипалей были вовлечены сотрудники ГРУ. Почему отравлением Навального занималось ФСБ?

– Это логично, потому что ГРУ должно заниматься операциями за границей, по закону у них нет права заниматься чем-либо внутри России, кроме как во время войны. Поэтому закономерно, что Кремль дал задание заниматься внутренними врагами внутренней службе безопасности, ФСБ. Тем не менее, и ГРУ, и ФСБ, судя по всему, работают с одним и тем же инструментарием, и одни и те же российские ученые помогают и ГРУ, и ФСБ.

– Что вам удалось выяснить о предыдущих попытках отравления Навального?

– По предыдущим попыткам у нас нет такой же точной информации, как по Томску, но мы выяснили, что за полтора месяца до поездки в Томск эти сотрудники ФСБ поехали вслед за Навальным и его женой в Калининград. По сведениям, которые мы получили от супруги Навального, именно во время их отдыха в Калининграде у нее были симптомы отравления, очень похожие на те, которые были в Томске у ее мужа. Правда, они проявились в гораздо меньшей степени. Это что касается предыдущей попытки отравления, а в целом мы видим, что с начала 2017 года они стали постоянно следить за Навальным – именно эта группа, мы не говорим об обычных фсбшниках, которые и так постоянно за ним следят. Всего у этой группы за три года накопилось 37 поездок в те же места, куда ездил Навальный, и в те же даты, когда эти поездки им совершались. Были ли другие попытки отравления во время этих поездок, или они только готовились и ждали политического решения, мы еще не знаем, мы будем продолжать расследовать это дальше.

– Связаны ли российские научные институты, где как выяснилось ранее, до сих пор разрабатывается "Новичок", с участниками отравления Навального?

– Абсолютно связаны. В предыдущем расследовании, которое мы делали вместе с Радио Свобода, мы доказали, что один из этих институтов, научный центр "Сигнал" в Москве, занимался разработкой "Новичка" для ГРУ. Те же самые люди и этот же институт, но не только он, разрабатывал и "Новичок" и для ФСБ. Мы видим, что те же люди из "Сигнала", которые общались с ГРУ накануне отравления Скрипалей, перед попыткой убить Навального общались с сотрудниками ФСБ, впоследствии занимавшимися отравлением в Томске.

– Какой могла быть цепочка принятия решения об отравлении Навального "Новичком"?

– Можно сказать, что принятие решения точно доходит до шефа Центра специальной техники ФСБ Владимира Богданова. Он также является заместителем руководителя Научно-технической службы ФСБ, а это уже должность, непосредственно подчиняющаяся главе ведомства Александру Бортникову. Вариант, что Бортников был не в курсе и не давал одобрения на эту акцию, мы исключаем полностью. Вариант, в котором Бортников давал одобрение и не согласовал это с Кремлем, мы также исключаем.

– Какой реакции на это и на предыдущее расследование о программе по созданию "Новичка" в России вы ждете в России и за ее пределами? На днях Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что намерена в ближайшее время посетить Россию с инспекцией в рамках расследования отравления Алексея Навального.

– Это расследование очень важно для меня, потому что ни одна страна не расследует это преступление. Владимир Путин в пятницу сказал, что у России нет причин его расследовать. Остальные страны считают, что это расследование лежит вне их юрисдикции. Мы очень надеемся, что хотя бы одна страна Европы воспользуется тем, что называется «универсальная юрисдикция», чтобы попытаться расследовать это отравление. Что касается ОЗХО, то я уверен, что они включат в программу инспекции те новые места и объекты, которые мы нашли. Но я также уверен, что после этой публикации они все будут зачищены, так что это вопрос – найдет там ОЗХО что-нибудь или нет. Что касается российских властей, они наверняка вновь скажут, что все это выдумано, но для меня лично важнее, какой будет реакция в российском обществе. Одна вещь – это знать, что государство пытается устранить Навального. Совсем другое – это осознать, что есть целая программа, в рамках которой ФСБ и ГРУ годами занимаются устранением врагов Кремля, – говорит Христо Грозев.

В расследовании Bellingcat не говорится, пытались ли его авторы связаться с героями публикации по известным им телефонам. Радио Свобода попыталось получить комментарий командира войсковой части 34435 (Института криминалистики ФСБ) по телефонам, указанным базах данных юридических лиц, однако часть из номеров была выключена, а по остальным на наши звонки никто не ответил. Журналисты CNN попытались связаться с пресс-секретарем Владимира Путина и ФСБ, но также не получили ответа на свои запросы о комментариях по поводу этого расследования.