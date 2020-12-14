США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма

Соединённые Штаты формально исключили Судан из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом в понедельник сообщило посольство США в Хартуме.
В октябре президент США Дональд Трамп объявил о том, что Судан будет исключён из списка. Прошли необходимые по закону 45 суток с этого момента.
Менее чем два месяца назад было объявлено о нормализации отношений Судана, где в прошлом году был свергнут режим Омара аль-Башира, с Израилем.
Исключение страны из списка спонсоров терроризма означает, что Судан теперь сможет получать помощь от США и американские инвестиции.
Судан был включён в список стран-спонсоров терроризма 27 лет назад. Власти оказывали поддержку террористической организации "Аль-Каида". Сейчас Судан обязался выплатить компенсации в размене 335 миллионов долларов родственникам жертв совершённых "Аль-Каидой" терактов, направленных против посольств США в Кении и Танзании в 1998 году.
- Несколько месяцев назад было объявлено о планах создания в Судане, на побережье Красного моря, базы Военно-морского флота России (официально - "пункт технического обеспечения"). Аналитик Михаил Магид в эфире Радио Свобода связывал это решение с разочарованностью властей Судана тем, что администрация США до сих пор не исключила страну из списка спонсоров терроризма.
- "Если отношения останутся прохладными между Суданом и США, вероятно, такая база будет создана в каком-то виде. Но если администрация Байдена окажется готовой к уступкам в отношении Судана, может быть, эта база превратится в "валюту", как некоторые эксперты говорят, и предмет переговоров. Суданцы могут сказать, что, мол, "хорошо, у нас не будет здесь этой русской базы, но вы уж тогда, пожалуйста, все санкции снимайте, давайте перейдем к режиму сотрудничества и свободной торговли". Так что я бы пока не спешил говорить о том, насколько велика вероятность закрепления ВМФ России в Красном море, так сказать, на постоянных позициях" - говорил Магид.
- В американском списке стран-спонсоров терроризма остались три страны. Это Иран, КНДР и Сирия.
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