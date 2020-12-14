США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма

Соединённые Штаты формально исключили Судан из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом в понедельник сообщило посольство США в Хартуме.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о том, что Судан будет исключён из списка. Прошли необходимые по закону 45 суток с этого момента.

Менее чем два месяца назад было объявлено о нормализации отношений Судана, где в прошлом году был свергнут режим Омара аль-Башира, с Израилем.

Исключение страны из списка спонсоров терроризма означает, что Судан теперь сможет получать помощь от США и американские инвестиции.

Судан был включён в список стран-спонсоров терроризма 27 лет назад. Власти оказывали поддержку террористической организации "Аль-Каида". Сейчас Судан обязался выплатить компенсации в размене 335 миллионов долларов родственникам жертв совершённых "Аль-Каидой" терактов, направленных против посольств США в Кении и Танзании в 1998 году.