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Под Мурманском на подростков завели дело об оскорблении чувств верующих 

Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении двух жительниц Архангельской области. Их имена не сообщаются - известно лишь, что одной обвиняемой восемнадцать лет, а другой - шестнадцать. Обеим грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

По версии следствия, в конце ноября в селе Умба Мурманской области девушки нанесли на стены православного храма "надписи и изображения", содержание которых не раскрывается, а также закрасили краской из баллончика икону, которая расположена над входной дверью храма. "Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметили в Следственном комитете.

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