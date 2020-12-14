В Госдуму внесён законопроект о лишении свободы за клевету в интернете

В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий лишение свободы сроком до двух лет за распространение клеветы в интернете. Инициатором поправки к статье уголовного кодекса о клевете выступил депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин.

Сейчас статья предполагает наказание только за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публичном произведении или в СМИ, при этом она не предусматривает лишение свободы: максимальным наказанием являются штраф до миллиона рублей или обязательные работы до 240 часов.

В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что "сайт или интернет-ресурс могут не быть средствами массовой информации, но зачастую их аудитория значительно превосходит по охвату традиционные СМИ", поэтому поправка "устранит данный пробел правового регулирования".

Ранее Дмитрий Вяткин, который также является зампредом комитета по развитию гражданского общества, внёс в Госдуму законопроекты, резко ужесточающие правила проведения митингов в России.

Первый документ запрещает иностранное финансирование массовых акций, вводит финансовую отчётность для их организаторов и обязывает жертвователей средств раскрывать при переводе денег свои личные данные.

Второй законопроект разрешает судам признавать массовым публичным мероприятием очередь на одиночный пикет и запрещает проводить любые акции возле зданий экстренных служб.

Оба документа уже приняты парламентом в первом чтении.