Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах президента

В США состоявшееся в понедельник голосование в Коллегии выборщиков. подтвердило победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.
Голосование в Коллегии выборщиков, обычно считающееся формальной процедурой, в этом году приобрело особую значимость из-за утверждений Трампа о масштабных фальсификациях в ходе ноябрьского всенародного голосования.
Уже несколько недель результаты подсчета голосов показывали, что Байден получил 306 голосов выборщиков, тогда как для победы необходимо 270.
Результаты выборов президента 6 января должен формально сертифицировать Конгресс. Члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов, причём, если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о том, признавать ли результаты голосования в том или ином штате или нет. Многие комментаторы считают, что до этого вряд ли дойдёт, но даже если дойдёт, вряд ли сторонники Трампа добьются успеха, поскольку демократы сохранили большинство в Палате представителей и, скорее всего, отвергнут любые попытки аннулировать итог выборов в том или ином штате.
Вступление в должность нового президента запланировано на 20 января.
- Самый известный выборщик в нынешнем составе коллегии - Хиллари Клинтон, отмечает Би-би-си. Бывшая госсекретарь США и первая леди, в 2016 году проиграла президентские выборы Дональду Трампу. Но, как отмечает Би-би-си, Хиллари Клинтон всё же "посмеётся последней" в роли выборщика от штата Нью-Йорк.
- Объявив, что она стала выборщиком, Клинтон заметила, что её предстоит волнующая роль: отдать голос за Джо Байдена и Камалу Харрис - будущих президента и вице-президента США.
- Ранее Хиллари Клинтон высказывалась за отмену коллегии выборщиков, заявив, что президент должен быть всенародным голосованием. В 2016 году она проиграла голосование выборщиков, несмотря на то, что имела преимущество над Трампов почти в три миллиона голосов.
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