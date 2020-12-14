Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах президента

В США состоявшееся в понедельник голосование в Коллегии выборщиков. подтвердило победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Голосование в Коллегии выборщиков, обычно считающееся формальной процедурой, в этом году приобрело особую значимость из-за утверждений Трампа о масштабных фальсификациях в ходе ноябрьского всенародного голосования.

Уже несколько недель результаты подсчета голосов показывали, что Байден получил 306 голосов выборщиков, тогда как для победы необходимо 270.

Результаты выборов президента 6 января должен формально сертифицировать Конгресс. Члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов, причём, если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о том, признавать ли результаты голосования в том или ином штате или нет. Многие комментаторы считают, что до этого вряд ли дойдёт, но даже если дойдёт, вряд ли сторонники Трампа добьются успеха, поскольку демократы сохранили большинство в Палате представителей и, скорее всего, отвергнут любые попытки аннулировать итог выборов в том или ином штате.

Вступление в должность нового президента запланировано на 20 января.