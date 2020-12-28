Время Свободы: Минюст перешел на личности. Впервые физлица стали иноагентами
Минюст России начал включать физических лиц в списки «иностранных агентов» ***Бывший топ-менеджер энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан приговорена к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии***Как изменилось в уходящем году отношение россиян к аннексии Крыма?
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