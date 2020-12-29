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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. 2020 год: Донбасс, пандемия, популизм

Дороги к свободе. 2020 год: Донбасс, пандемия, популизм
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Дороги к свободе. 2020 год: Донбасс, пандемия, популизм

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Как 2020 год изменил Украину и мир? Что происходило во взаимоотношениях между Киевом и Москвой? Собеседники Виталия Портникова - общественный деятель и правозащитник Иосиф Зисельс и политолог Владимир Фесенко.

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