СМИ: спецслужбы Запада давно знают причастных к отравлению Навального

Западные спецслужбы вскоре после отравления Алексея Навального выяснили его обстоятельства и определили лиц, предположительно причастных к нему, включая сотрудников Федеральной службы безопасности России. Об этом пишет во вторник The New York Times по следам опубликованного накануне расследования группы Bellingcat и ряда СМИ, в котором впервые называются имена сотрудников ФСБ, участвовавших, как утверждается, в покушении на российского оппозиционера.

New York Times ссылается на высокопоставленного представителя германских спецслужб. По его словам, вскоре после того, как Навальный 22 августа был доставлен на лечение в Берлин, представители американского ЦРУ и британской разведслужбы передали своим германским коллегам информацию об отравлении, в том числе о личностях сотрудников ФСБ, участвовавших в операции.

В сообщении New York Times прямо не говорится о том, идёт ли речь о тех самых людях, имена которых названы в расследовании Bellingcat - однако, судя по всему, это именно так.

В расследовании, основные выводы которого опубликовал сам Навальный, утверждается, что оппозиционера в поездках по России начиная с 2017 года сопровождала группа сотрудников ФСБ, которые имели отношение к секретному подразделению, занимающемуся разработкой новейшего химического оружия. Трое сотрудников ФСБ были в Томске, когда там был отравлен Навальный. Утверждается, что ранее сам Навальный и его жена уже подвергались воздействию небольших доз отравляющего вещества "Новичок" и раньше. Как именно яд попал в организм Навального в Томске, в расследовании не говорится, это ещё не установлено.

Расследование основано на анализе баз данных о паспортах, авиа- и железнодорожных билетах, биллинга мобильных телефонов. Авторы подчёркивают, что такие базы широко доступны в России.

Журналисты и сам Навальный называют имена предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к его отравлению. Сам Навальный утверждает, что речь идёт о государственном терроризме, а операция по его отравлению не могла обойтись без ведома президента Владимира Путина.

Реакции российских властей на расследование пока нет, пользователи соцсетей обратили внимание на то, что и государственные СМИ пока не выдвинули никаких аргументов против расследования - публикуя только отдельные мнения колумнистов с критикой Навального.

Во вторник в эфире "Эха Москвы" Навальный подтвердил, что намерен вернуться в Россию, как только завершит реабилитацию. "Я возвращаюсь в Россию. Это моя страна и мне есть, чем там заняться" - сказал политик. При этом он отметил, что власти пытаются его "запугать", опасаясь его возвращения.

Навальный впал в кому 20 августа на борту самолёта Томск-Москва. Он был госпитализирован в Омске, после чего перевезён на лечение в Берлин. В Германии специалисты обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Навальный вышел из комы и сейчас проходит в Германии реабилитацию. Страны ЕС и США призвали российские власти расследовать отравление, в ЕС введены санкции против ряда российских чиновников в связи с использованием химического оружия.