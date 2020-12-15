Путин поздравил Байдена с победой – после голосования выборщиков

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США – спустя более месяца после того, как Байден был объявлен победителем на основании предварительных данных о подсчёте голосов и получил поздравления лидеров большинства стран мира.

Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту США только после того, как его победу подтвердила коллегия выборщиков. Это произошло накануне. За Байдена высказались 306 выборщиков – в соответствии с результатами голосования в отдельных штатах, за его соперника, действующего президента Дональда Трампа – 232.

После выборов в 2016 году Путин поздравил Трампа спустя несколько часов после завершения всенародного голосования, не дожидаясь голосования выборщиков. Тогда, впрочем, соперница Трампа Хиллари Клинтон признала его победу. Трамп по-прежнему не признаёт победу Байдена, утверждая, что на выборах были фальсификации. Путин ранее заявлял, что не спешит с поздравлениями, поскольку хочет дождаться завершения "юридических процедур" в США.

Как говорится на сайте Кремля, Путин "пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир". Он также написал, что готов "к взаимодействию и контактам" с избранным президентом.

В отличие от Трампа, Байден неоднократно – и в бытность вице-президентом, и в ходе нынешней кампании – критиковал лично Путина и его политику, называя нынешнюю Россию одной из угроз для международной безопасности, негативно оценивая политику Москвы по отношению к Украине и другим соседним странам. В то же время он выступал за продление срока действия договора СНВ-3, который истекает уже в феврале.

После голосования выборщиков Байден обратился к нации, призвав к единению. Он отверг попытки оспорить результаты выборов.

"В Америке политики не берут власть, люди дают им ее, – сказал Байден. – Пламя демократии зажглось в этой стране уже очень давно. И теперь мы знаем, что ничто – даже пандемия или злоупотребление властью – не может загасить это пламя".

20 января Байден будет приведён к присяге в качестве 46-го президента США. В возрасте 78 лет он станет старейшим американским лидером, избранным на эту должность, – подчёркивает "Голос Америки".